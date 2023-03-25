Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Так, хлопки слышали жители районов Ростова-на-Дону, Красного Сулина, Новошахтинска и Шахт. Звуки попали на камеры наблюдения. Судя по ним, это произошло около 00.50 мск.
На видео с улицы Орбитальная отчетливо слышна серия хлопков. Однако люди не паникуют. В видеоролике женщина отреагировала на произошедшее словами «Началось, блин».
Сами жители региона призывают друг друга не паниковать и строят догадки, что за звук они могли слышать ночью. «Ну я в радиусе этого „взрыва“ нахожусь. Слышал, звук самолета слышал, но не видел ничего из-за тумана», — поделился наблюдениями один из комментаторов. «Стройгородок вообще было тихо, собака спала, я ничего не слышала от слова совсем, шины громче врываются … не наводите панику», — призвала ростовчанка. «А я не спала, малыша кормила, и как шарахнуло по окнам, муж подскочил, ребёнок испугался. Так я из Красного Сулина, до вас далеко. Но много кто слышал в Ростове», — написала еще одна жительница области.
При этом в региональном МЧС на запрос, что за хлопки слышали жители области сообщили, что у них нет информации.
Официальных комментарием от других ведомств не поступало, информация уточняется.
Напомним, что жители Ростова-на-Дону днем во вторник, 21 марта, услышали громкий звук, похожий на взрыв. Официальных комментариев по этому инциденту также не появилось.