Сами жители региона призывают друг друга не паниковать и строят догадки, что за звук они могли слышать ночью. «Ну я в радиусе этого „взрыва“ нахожусь. Слышал, звук самолета слышал, но не видел ничего из-за тумана», — поделился наблюдениями один из комментаторов. «Стройгородок вообще было тихо, собака спала, я ничего не слышала от слова совсем, шины громче врываются … не наводите панику», — призвала ростовчанка. «А я не спала, малыша кормила, и как шарахнуло по окнам, муж подскочил, ребёнок испугался. Так я из Красного Сулина, до вас далеко. Но много кто слышал в Ростове», — написала еще одна жительница области.