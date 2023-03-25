Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Крупный пожар на складе с целлюлозной продукцией произошел в Аксае 25 марта. Известно, что площадь пожара превысила 1200 квадратных метров, а самому ему был присвоен третий ранг сложности.
В МЧС сообщили, что огонь уже перекинулся на соседний ангар. Возможно, что склад относится к магазину стройматериалов, расположенному по адресу Новочеркасское шоссе, 2, как указано в Яндекс.Картах.
К тушению пожара привлекли 40 человек личного состава, а также 13 единиц техники.