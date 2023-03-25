rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Пожар на складе с целлюлозой в Аксае перекинулся на соседний ангар

25 марта 2023, 09:04
Фото: vk.com/my_bataysk
Пожар на складе с целлюлозой в Аксае перекинулся на соседний ангар
В Аксае площадь возгорания на складе с целлюлозной продукцией превысила 1200 квадратных метров сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Крупный пожар на складе с целлюлозной продукцией произошел в Аксае 25 марта. Известно, что площадь пожара превысила 1200 квадратных метров, а самому ему был присвоен третий ранг сложности.

Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области
Узнать подробнее

В МЧС сообщили, что огонь уже перекинулся на соседний ангар. Возможно, что склад относится к магазину стройматериалов, расположенному по адресу Новочеркасское шоссе, 2, как указано в Яндекс.Картах.

К тушению пожара привлекли 40 человек личного состава, а также 13 единиц техники.

Читайте также:
Крупный склад с целлюлозой горит рядом с Ростовом«Опять горит нефтезавод?»: ростовчан удивил очередной крупный пожар на предприятииПолитолог Сухарь ответил на заявление боевиков о причастности к пожару в Ростове
#Елена Янкевич#Пожар#Ростовская область#Аксай#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта
Сегодня, 09:03
«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта
Сегодня, 09:20
Жителя в Ростовской области будут судить за распространение интимных фото знакомой
Сегодня, 09:27
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Сегодня, 09:44
Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 09:48
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02