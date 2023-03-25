Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Напомним, что пожар на складе вспыхнул в Аксае около 10.00 мск 25 марта. Огонь успел распространиться на площади свыше 1200 квадратных метров. Пожар перекинулся на соседний ангар, ему присвоили третий ранг сложности. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
К тушению пожара привлекли уже 79 человек и 41 единицу техники. В 12.25 к месту направлен пожарный поезд со станции Батайск.
около 13.05 в региональном МЧС сообщили о локализации возгорания.