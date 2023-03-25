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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Пожарный поезд из Батайска направили тушить горящий склад с целлюлозой в Аксае

25 марта 2023, 10:26
Фото: Социальные сети
Пожарный поезд из Батайска направили тушить горящий склад с целлюлозой в Аксае
Из Батайска в Аксай направили поезд МЧС России для тушения крупного пожара на складе с целлюлозной продукцией, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что пожар на складе вспыхнул в Аксае около 10.00 мск 25 марта. Огонь успел распространиться на площади свыше 1200 квадратных метров. Пожар перекинулся на соседний ангар, ему присвоили третий ранг сложности. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

В МЧС сообщили о состоянии воздуха на месте крупного пожара в Аксае 25 марта
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К тушению пожара привлекли уже 79 человек и 41 единицу техники. В 12.25 к месту направлен пожарный поезд со станции Батайск.

около 13.05 в региональном МЧС сообщили о локализации возгорания.

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#Елена Янкевич#Ростовская область#Аксай#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Пожар
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