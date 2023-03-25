Напомним, что пожар на складе вспыхнул в Аксае около 10.00 мск 25 марта. Огонь успел распространиться на площади свыше 1200 квадратных метров. Пожар перекинулся на соседний ангар, ему присвоили третий ранг сложности. По факту происшествия прокуратура начала проверку.