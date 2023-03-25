Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у украинских военных нет возможности перейти в контрнаступление из-за нехватки западных танков, артиллерии, а также РСЗО.
Зеленский утверждает, что не сможет отправить своих солдат на передовую, пока не получит еще больше оружия от стран Запада. Напомним, ранее Украина также просила увеличить поставки боеприпасов.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что он до сих пор не видит возможностей для мирного урегулирования конфликта, однако готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпин, чтобы выслушать его предложения и ознакомиться с планом.