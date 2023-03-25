rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Президент Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление

25 марта 2023, 17:59
Фото: pxhere.com
Президент Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил невозможность начать контрнаступление нехваткой вооружения, подробностями поделился портал «Новые Известия».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у украинских военных нет возможности перейти в контрнаступление из-за нехватки западных танков, артиллерии, а также РСЗО.

Зеленский создал украинские военные администрации в ЛНР у границы Ростовской области
Узнать подробнее

Зеленский утверждает, что не сможет отправить своих солдат на передовую, пока не получит еще больше оружия от стран Запада. Напомним, ранее Украина также просила увеличить поставки боеприпасов.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что он до сих пор не видит возможностей для мирного урегулирования конфликта, однако готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпин, чтобы выслушать его предложения и ознакомиться с планом.

Читайте также:
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в МариупольРостовский депутат заявил, что Украина не вступит в ЕС и НАТО при ЗеленскомДоктор политических наук Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов
#Надежда Пустяк#Спецоперация#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Украина
Подпишитесь
Забор затрясло: подробности хлопков и грохота в небе над Ростовской областью 25 марта
Сегодня, 17:34
В Ростове отказались от «Часа Земли», а странные хлопки в небе перепугали пол региона
Сегодня, 17:26
Второй раз за сутки жители Ростовской области сообщили о хлопках 25 марта
Сегодня, 16:19
В хуторе Курган в Ростовской области загорелся камыш 25 марта
Сегодня, 16:35
В Ростове романтичные воры потерпели неудачу при попытке ограбить цветочный ларек
Сегодня, 13:16
В Ростове отказались от акции «Час земли», организатор которой стал иноагентом
Сегодня, 10:20