rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Теплая и ветреная погода ожидается в Ростове-на-Дону днем 25 марта

25 марта 2023, 05:09
Фото: 1mi
Теплая и ветреная погода ожидается в Ростове-на-Дону днем 25 марта
В Ростове-на-Дону в субботу, 25 марта, ожидается теплая погода и усилится ветер, сообщили синоптики.

По данным местного метеорологического центра, на 25 марта 2023 года в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и без осадков. Утром температура воздуха составит около +5 градусов Цельсия, днем она поднимется до +16 градусов, а к вечеру опустится до +9 градусов. Ветер будет южного направления со скоростью 4-6 м/с.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Метеорологи также отмечают, что на протяжении всего дня в Ростове-на-Дону будет достаточно высокая влажность воздуха, около 70%.

В воскресенье температура поднимется до 18 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно.

Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляЖителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Ветер
Подпишитесь
«Обязали явиться»: новые факты в деле о лишении звания экс-чиновницы Батайска
Вчера, 20:59
«По окнам шарахнуло»: в городах Ростовской области сообщили о хлопках ночью 25 марта
Сегодня, 06:19
В Ростове отремонтируют путь к главному автовокзалу к середине апреля
Сегодня, 05:44
В Ростове-на-Дону назвали подробности стрельбы подростка по ровеснику
Сегодня, 05:37
Не хотят рожать: в школах Ростовской области будут изучать семьеведение
Сегодня, 05:15
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02