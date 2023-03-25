Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По данным местного метеорологического центра, на 25 марта 2023 года в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и без осадков. Утром температура воздуха составит около +5 градусов Цельсия, днем она поднимется до +16 градусов, а к вечеру опустится до +9 градусов. Ветер будет южного направления со скоростью 4-6 м/с.
Метеорологи также отмечают, что на протяжении всего дня в Ростове-на-Дону будет достаточно высокая влажность воздуха, около 70%.
В воскресенье температура поднимется до 18 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно.
Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.