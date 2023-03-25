По данным местного метеорологического центра, на 25 марта 2023 года в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и без осадков. Утром температура воздуха составит около +5 градусов Цельсия, днем она поднимется до +16 градусов, а к вечеру опустится до +9 градусов. Ветер будет южного направления со скоростью 4-6 м/с.