rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта

25 марта 2023, 09:03
Фото: 1mi
В Ростовской области началась проверка из-за пожара на складе с целлюлозной продукцией, сообщили в УМЧС по региону.

Возгорание началось утром в субботу на Новочеркасском шоссе, где пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров территории. Прибывшие пожарные объявили третий ранг сложности, на месте работают 40 специалистов и используют 11 единиц техники. 

Информации о пострадавших не поступало, о причинах возгорания данных не было. Теперь все обстоятельства устанавливает прокуратура.

Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области
Узнать подробнее

«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае нарушения закона будут приняты меры.

Читайте также:
Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской областиПолитолог Сухарь ответил на заявление боевиков о причастности к пожару в РостовеБоевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
#Пожар#Прокуратура#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта
Сегодня, 09:20
Жителя в Ростовской области будут судить за распространение интимных фото знакомой
Сегодня, 09:27
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Сегодня, 09:44
Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 09:48
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02