Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Возгорание началось утром в субботу на Новочеркасском шоссе, где пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров территории. Прибывшие пожарные объявили третий ранг сложности, на месте работают 40 специалистов и используют 11 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало, о причинах возгорания данных не было. Теперь все обстоятельства устанавливает прокуратура.
«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в случае нарушения закона будут приняты меры.