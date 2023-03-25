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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Ростовчане пожаловались на постоянные отключения электричества по вечерам

25 марта 2023, 08:52
Фото: 1mi
Жители домов по улице Капустина в Ростове-на-Дону выразили свое недовольство частыми отключениями электричества по вечерамм, которые происходят без предупреждения, сообщили они в сервисе «Благоустройство города».

Как сообщают горожане, такие отключения могут продолжаться от 5 до 10 минут и даже более часа. Электричество отключают после 21 часа, иногда это начинается уже ближе к ночи.

Ростовчане попросили ответственные службы принять меры для устранения проблемы. На данный момент ответа на обращение не поступило.

Почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество
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Как давно существует проблема, не раскрывается.

Ранее RostovGazeta выяснила, почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
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