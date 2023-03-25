Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как сообщают горожане, такие отключения могут продолжаться от 5 до 10 минут и даже более часа. Электричество отключают после 21 часа, иногда это начинается уже ближе к ночи.
Ростовчане попросили ответственные службы принять меры для устранения проблемы. На данный момент ответа на обращение не поступило.
Как давно существует проблема, не раскрывается.
Ранее RostovGazeta выяснила, почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.