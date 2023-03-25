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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону

25 марта 2023, 09:48
Фото: 1mi
В Ростовской области нет угрозы дальнейшего распространения огня на складе с целлюлозной продукцией в Аксае, сообщили в УМЧС по региону.

Металлический склад, где произошло возгорание, находится на Новочеркасском шоссе. На данный момент известно, что по состоянию на 10.32 пожару присвоили 2 ранг сложности. Позже его повысили до 3 ранга.

Пожар перекинулся на соседний ангар, общая площадь, охваченная огнем, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Третий ранг присвоили пожару на складе с целлюлозой в Ростовской области
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Тушением занимаются более 50 человек и 18 единиц техники. В данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет, в том числе на безопасном расстоянии находится расположенный рядом отель.

О пострадавших во время пожара информации не появлялось. 

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