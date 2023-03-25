Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Металлический склад, где произошло возгорание, находится на Новочеркасском шоссе. На данный момент известно, что по состоянию на 10.32 пожару присвоили 2 ранг сложности. Позже его повысили до 3 ранга.
Пожар перекинулся на соседний ангар, общая площадь, охваченная огнем, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
Тушением занимаются более 50 человек и 18 единиц техники. В данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет, в том числе на безопасном расстоянии находится расположенный рядом отель.
О пострадавших во время пожара информации не появлялось.