Стали известны подробности хлопков в небе над Ростовской областью 25 марта

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Напомним, в субботу, 25 марта, жители Ростовской области сообщили о мощном хлопке, похожем на взрыв, который прогремел около семи часов вечера в Мясниковском и Азовском районах региона.
Жители сообщили, что сильный хлопок и тряску было слышно не только в Ростове, Чалтыре, Азове, но также в селах Высочино, Крым, Пешково, Нововысоченском в Кущёвском районе.
Более того, спустя час дончане стали делиться кадрами с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, что взрывы были такой силы, что пошатнули железный забор и заставили сработать сигнализации автомобилей.
Глава администрации Азова Владимир Ращупкин также отреагировал на многочисленные обращения земляков в своем Telegram-канале и призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку никаких ЧС в городе не произошло.
«Причины громкого звука выясняем. Проинформирую по факту поступления информации», — сказано в сообщении.
«И что? Никак не узнают что взорвалось?», — возмутились дончане, обеспокоенные повторными звуками хлопков в один и тот же день.
Причины и источник взрыва все еще не обнаружены, данные будут уточняться в официальных источниках.