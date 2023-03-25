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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Забор затрясло: подробности хлопков и грохота в небе над Ростовской областью 25 марта

25 марта 2023, 17:34
Фото: pxhere.com
Стали известны подробности хлопков в небе над Ростовской областью 25 марта

Власти Азова отреагировали на грохот, от которого затрясло забор 25 марта

В Ростовской области второй раз за сутки хлопки неизвестного происхождения «подняли на уши» жителей региона, комментарии и видеозаписи появились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 25 марта, жители Ростовской области сообщили о мощном хлопке, похожем на взрыв, который прогремел около семи часов вечера в Мясниковском и Азовском районах региона.

Жители сообщили, что сильный хлопок и тряску было слышно не только в Ростове, Чалтыре, Азове, но также в селах Высочино, Крым, Пешково, Нововысоченском в Кущёвском районе.

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Более того, спустя час дончане стали делиться кадрами с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, что взрывы были такой силы, что пошатнули железный забор и заставили сработать сигнализации автомобилей.

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин также отреагировал на многочисленные обращения земляков в своем Telegram-канале и призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку никаких ЧС в городе не произошло.

«Причины громкого звука выясняем. Проинформирую по факту поступления информации», — сказано в сообщении.

«И что? Никак не узнают что взорвалось?», — возмутились дончане, обеспокоенные повторными звуками хлопков в один и тот же день.

Причины и источник взрыва все еще не обнаружены, данные будут уточняться в официальных источниках.

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