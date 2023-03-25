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Третий ранг присвоили пожару на складе с целлюлозой в Ростовской области

25 марта 2023, 09:11
Фото: 1mi
В Ростовской области объявили третий ранг сложности пожару на складе с целлюлозной продукцией, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что утром в субботу, 25 марта, по неизвестной причине загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг, а к его ликвидации привлекли 40 человек.

О пострадавших во время возгорания информации не поступало, а по факту случившегося проверку начала прокуратура. Известно, что здание горит с 10 утра.

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта
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Сам склад расположен в Аксае в районе Новочеркасского шоссе, огонь успел распространиться на рядом стоящий ангар.

Расширенный материал на тему произошедшего пожара читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пожар
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