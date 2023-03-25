Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Напомним, что утром в субботу, 25 марта, по неизвестной причине загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг, а к его ликвидации привлекли 40 человек.
О пострадавших во время возгорания информации не поступало, а по факту случившегося проверку начала прокуратура. Известно, что здание горит с 10 утра.
Сам склад расположен в Аксае в районе Новочеркасского шоссе, огонь успел распространиться на рядом стоящий ангар.
Расширенный материал на тему произошедшего пожара читайте по ссылке.