rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В 10 раз дороже ананасов: в Ростове помидоры подорожали до 1400 рублей за килограмм

25 марта 2023, 09:17
Фото: rostovgazeta.ru
Помидоры в супермаркете Рстова стали продавать уже за 1400 рублей за килограмм

Помидоры в супермаркете Рстова стали продавать уже за 1400 рублей за килограмм

Цены на помидоры в Ростове-на-Дону выросли до 1400 рублей за один килограмм, выяснил корреспондент RostovGazeta.

Так, в супермаркете «Ашан» в торговом центре «Горизонт», что на проспекте Михаила Нагибина, лотки с томатами черри по 250 граммов продают за 349 рублей 99 копеек. Таким образом, цена за килограмм составляет 1399 рублей 96 копеек.

Данные томаты производит компания «Овощи Ставрополья». А вот ананасы, которые стоят всего 149 рублей 90 копеек за килограмм (правда со скидкой в 6%), доставляют с Коста-Рики. Что дешевле ставропольских помидоров черри больше, чем в 10 раз.

Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО
Узнать подробнее

Стоит отметить, что, по данным Росстата, в феврале один килограмм свежих помидоров в Ростовской области среднем стоил 198 рублей 90 копеек, а огурцов - 255 рублей 37 копеек.

Ранее стало известно, что в Ростове 25 марта пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где жители города смогут купить овощи и мясо по ценам ниже рыночных.

Читайте также:
Названы самые подорожавшие в феврале продукты в Ростовской областиВ Ростове из-за конфликта на рынке «Агромолл» могут подорожать овощиСтроительство спорткомплексов на Западном и Северном в Ростове подорожало в 2,5 раза
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Цены#Анна Смирнова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Рост цен#Ростов
Подпишитесь
Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта
Сегодня, 09:03
«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта
Сегодня, 09:20
Жителя в Ростовской области будут судить за распространение интимных фото знакомой
Сегодня, 09:27
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Сегодня, 09:44
Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 09:48
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02