Данные томаты производит компания «Овощи Ставрополья». А вот ананасы, которые стоят всего 149 рублей 90 копеек за килограмм (правда со скидкой в 6%), доставляют с Коста-Рики. Что дешевле ставропольских помидоров черри больше, чем в 10 раз.