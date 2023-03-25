Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Так, в супермаркете «Ашан» в торговом центре «Горизонт», что на проспекте Михаила Нагибина, лотки с томатами черри по 250 граммов продают за 349 рублей 99 копеек. Таким образом, цена за килограмм составляет 1399 рублей 96 копеек.
Данные томаты производит компания «Овощи Ставрополья». А вот ананасы, которые стоят всего 149 рублей 90 копеек за килограмм (правда со скидкой в 6%), доставляют с Коста-Рики. Что дешевле ставропольских помидоров черри больше, чем в 10 раз.
Стоит отметить, что, по данным Росстата, в феврале один килограмм свежих помидоров в Ростовской области среднем стоил 198 рублей 90 копеек, а огурцов - 255 рублей 37 копеек.
Ранее стало известно, что в Ростове 25 марта пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где жители города смогут купить овощи и мясо по ценам ниже рыночных.