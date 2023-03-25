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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Аксае огнеборцы потушили пожар на складе с целлюлозой

25 марта 2023, 12:13
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Аксае спустя почти пять часов удалось ликвидировать огонь на складе с целлюлозой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, в субботу, 25 марта, около 10.00 мск на складе с целлюлозой в Аксае вспыхнул пожар. Он успел разрастись до 1,2 тысячи квадратных метров до того, как его локализовали пожарные.

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В работах по тушению огня пришлось задействовать около 80 пожарных, а также более 40 единиц спецтехники. Кроме того, из-за направленности работы объекта к месту происшествия выехала лаборатория Роспотребнадзора, чтобы отслеживать изменения качества воздуха.

И вот в 14.43 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Никаких данных о пострадавших или жертвах пожара пока не поступило. Информация будет обновляться.

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