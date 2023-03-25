Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Напомним, в субботу, 25 марта, около 10.00 мск на складе с целлюлозой в Аксае вспыхнул пожар. Он успел разрастись до 1,2 тысячи квадратных метров до того, как его локализовали пожарные.
В работах по тушению огня пришлось задействовать около 80 пожарных, а также более 40 единиц спецтехники. Кроме того, из-за направленности работы объекта к месту происшествия выехала лаборатория Роспотребнадзора, чтобы отслеживать изменения качества воздуха.
И вот в 14.43 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Никаких данных о пострадавших или жертвах пожара пока не поступило. Информация будет обновляться.