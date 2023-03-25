rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой спустя семь часов

25 марта 2023, 15:58
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой спустя семь часов
В Аксае спасатели полностью потушили крупный пожар в складских помещениях на Новочеркасском шоссе, об этом объявили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, в субботу, 25 марта, в Аксайском районе на Новочеркасском шоссе, 2 вспыхнул пожар. По данным сотрудником МЧС, очаг огня находился на территории металлического склада с продуктами из целлюлозы.

В Аксае огнеборцы потушили пожар на складе с целлюлозой
Узнать подробнее

Уже в 10.32 мск пожару присвоили второй ранг опасности, а на место происшествия прибыли 40 пожарных и 13 единиц спецтехники. За считанные минуты пожар перекинулся со склада на соседний ангар, и площадь ликвидации выросла на 20% — с 1000 до 1200 квадратных метров.

Спустя час пожару присвоили третий ранг опасности, а к месту направили дополнительные силы.

Пожарные боролись с огнем несколько часов, и в 17.00 мск сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать огонь.

Читайте также:
Новочеркасское шоссе перекрыли из-за пожара на складе с целлюлозой в АксаеКрупный пожар на складе с целлюлозой локализовали в Ростовской областиВ МЧС сообщили о состоянии воздуха на месте крупного пожара в Аксае 25 марта
#Надежда Пустяк#Пожар#Происшествие#Городская среда#Дорога#МЧС#ЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Аксай
Подпишитесь
Жителям Ростова и Батайска предложили пересесть на электрички в целях экономии
Сегодня, 14:04
В Таганрогском заливе рыбакам позволят массовые выловы рыбы летом 2023 года
Сегодня, 12:48
Ростовские медики рассказали о неуязвимости туберкулёза
Сегодня, 11:36
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Сегодня, 09:44
Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 09:48
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02