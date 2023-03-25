В Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой спустя семь часов

Уже в 10.32 мск пожару присвоили второй ранг опасности, а на место происшествия прибыли 40 пожарных и 13 единиц спецтехники. За считанные минуты пожар перекинулся со склада на соседний ангар, и площадь ликвидации выросла на 20% — с 1000 до 1200 квадратных метров.