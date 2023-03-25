В Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой спустя семь часов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Напомним, в субботу, 25 марта, в Аксайском районе на Новочеркасском шоссе, 2 вспыхнул пожар. По данным сотрудником МЧС, очаг огня находился на территории металлического склада с продуктами из целлюлозы.
Уже в 10.32 мск пожару присвоили второй ранг опасности, а на место происшествия прибыли 40 пожарных и 13 единиц спецтехники. За считанные минуты пожар перекинулся со склада на соседний ангар, и площадь ликвидации выросла на 20% — с 1000 до 1200 квадратных метров.
Спустя час пожару присвоили третий ранг опасности, а к месту направили дополнительные силы.
Пожарные боролись с огнем несколько часов, и в 17.00 мск сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать огонь.