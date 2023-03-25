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Published Сегодня, 16:35

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Updated Сегодня, 17:46

В хуторе Курган в Ростовской области загорелся камыш 25 марта

25 марта 2023, 16:35
Фото: rostovgazeta.ru
В Азовском районе Ростовской области загорелся камыш вдоль пристани хутора Курган, об этом сообщила корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент RostovGazeta рассказала, что вечером субботы, 25 марта, в хуторе Курган ориентировочно вдоль улицы Донской и реки Дон загорелся камыш. Огонь растянулся по побережью и охватил несколько сотен метров береговой линии.

Корреспондент с места событий уточнила, что сотрудники пожарной службы прибыли к месту пожара в 17.30 мск, но огонь на момент публикации материала потушить пока не удалось. Огонь на дома не перекинулся. 

Данные о пожаре будут уточняться у пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, информация будет обновлена по мере поступления новых сообщений от официальных источников.

Комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области: «В 19.25 мск сообщение о загорании сухой растительности на острове озера Чудесное». Никакой информации о пострадавших в пожаре или его площади пока нет.

Ранее в Ростове достали человека из горящего камыша.

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