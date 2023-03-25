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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В МЧС прокомментировали серию хлопков в городах Ростовской области в ночь на 25 марта

25 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI
В МЧС прокомментировали серию хлопков в городах Ростовской области в ночь на 25 марта
Серию хлопков, которую жители слышали во многих городах Ростовской области 25 марта, прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

С соответствующим запросом обратились представители средств массовой информации.

«Нет информации», - такой ответ получили журналисты. Другие компетентные органы пока никак не прокомментировали инцидент. Информация уточняется

Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта
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Напомним, в соцсетях жители Ростовской области сообщают, что в ночь на 25 марта их разбудили громкие хлопки, как от взрыва. Судя по сообщениям, звук хлопка был слышен ориентировочно в первом часу ночи. Некоторые жители услышали звук пролетающего самолета.

Серию хлопков слышали в нескольких районах Ростова-на-Дону, в Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине. 

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