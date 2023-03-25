Напомним, в соцсетях жители Ростовской области сообщают, что в ночь на 25 марта их разбудили громкие хлопки, как от взрыва. Судя по сообщениям, звук хлопка был слышен ориентировочно в первом часу ночи. Некоторые жители услышали звук пролетающего самолета.