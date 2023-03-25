Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
С соответствующим запросом обратились представители средств массовой информации.
«Нет информации», - такой ответ получили журналисты. Другие компетентные органы пока никак не прокомментировали инцидент. Информация уточняется
Напомним, в соцсетях жители Ростовской области сообщают, что в ночь на 25 марта их разбудили громкие хлопки, как от взрыва. Судя по сообщениям, звук хлопка был слышен ориентировочно в первом часу ночи. Некоторые жители услышали звук пролетающего самолета.
Серию хлопков слышали в нескольких районах Ростова-на-Дону, в Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине.