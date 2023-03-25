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В МЧС сообщили о состоянии воздуха на месте крупного пожара в Аксае 25 марта

25 марта 2023, 10:10. Обновлено в 10:12
Фото: МЧС России
В МЧС сообщили о состоянии воздуха на месте крупного пожара в Аксае 25 марта
В Аксае превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара на складе целлюлозной продукции не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщается, что на 10.12 мск на пункт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складе целлюлозной продукции в промышленной зоне Аксая.

По состоянию на 12.00 мск на месте возгорания сосредоточено 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

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Пожар на складе в Аксае
Видео: МЧС России

«Сил и средств достаточно. Угрозы распространения на населенные пункты нет», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов.

Также он рассказал, что месте работает лаборатория Роспотребнадзора, которая отслеживает состояние воздуха.

Ранее стало известно, что пожару на складе целлюлозной продукции в Аксае был присвоен третий ранг сложности.

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