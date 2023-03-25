В Аксае превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара на складе целлюлозной продукции не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщается, что на 10.12 мск на пункт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складе целлюлозной продукции в промышленной зоне Аксая. По состоянию на 12.00 мск на месте возгорания сосредоточено 55 человек личного состава и 18 единиц техники. Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону Узнать подробнее Пожар на складе в Аксае Видео: МЧС России «Сил и средств достаточно. Угрозы распространения на населенные пункты нет», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов. Также он рассказал, что месте работает лаборатория Роспотребнадзора, которая отслеживает состояние воздуха. Ранее стало известно, что пожару на складе целлюлозной продукции в Аксае был присвоен третий ранг сложности. Читайте также: Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта