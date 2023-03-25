Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Сообщается, что на 10.12 мск на пункт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складе целлюлозной продукции в промышленной зоне Аксая.
По состоянию на 12.00 мск на месте возгорания сосредоточено 55 человек личного состава и 18 единиц техники.
«Сил и средств достаточно. Угрозы распространения на населенные пункты нет», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов.
Также он рассказал, что месте работает лаборатория Роспотребнадзора, которая отслеживает состояние воздуха.
Ранее стало известно, что пожару на складе целлюлозной продукции в Аксае был присвоен третий ранг сложности.