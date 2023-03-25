В России помиловали 5 тысяч заключенных после завершения контракта в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Пресс-служба бизнесмена заявила, что абсолютное большинство из них вернулись домой из зоны СВО.
Пригожин особо отметил, что лишь 0,31 процент освобожденных граждан совершили повторное преступление за месяц после возвращения, что в 20 раз меньше, чем показатели до спецоперации, пишет ИА «Новороссия».
Также он уверен, что ЧВК «Вагнер» снизила преступность в России и подковала бывших арестантов лучше, чем «подковывали пионеров и октябрят в советское время».
Ранее RostovGazeta писала, что добровольцы из Ростова-на-Дону начали массово вступать в ЧВК «Вагнер» в 2023 году.