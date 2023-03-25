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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В России помиловали 5 тысяч заключенных после завершения контракта в ЧВК «Вагнер»

25 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI
Основатель частной военной компании «Вагнер» Пригожин рассказал, что около 5 тысяч бывших заключенных были помилованы и вышли на свободу в Российской Федерации после прохождения службы в зоне специальной военной операции на Украине.

Пресс-служба бизнесмена заявила, что абсолютное большинство из них вернулись домой из зоны СВО.

Пригожин особо отметил, что лишь 0,31 процент освобожденных граждан совершили повторное преступление за месяц после возвращения, что в 20 раз меньше, чем показатели до спецоперации, пишет ИА «Новороссия».

Также он уверен, что ЧВК «Вагнер» снизила преступность в России и подковала бывших арестантов лучше, чем «подковывали пионеров и октябрят в советское время».

Ранее RostovGazeta писала, что добровольцы из Ростова-на-Дону начали массово вступать в ЧВК «Вагнер» в 2023 году.

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