В России помиловали 5 тысяч заключенных после завершения контракта в ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Пригожин рассказал, что около 5 тысяч бывших заключенных были помилованы и вышли на свободу в Российской Федерации после прохождения службы в зоне специальной военной операции на Украине.

Пресс-служба бизнесмена заявила, что абсолютное большинство из них вернулись домой из зоны СВО. Пригожин особо отметил, что лишь 0,31 процент освобожденных граждан совершили повторное преступление за месяц после возвращения, что в 20 раз меньше, чем показатели до спецоперации, пишет ИА «Новороссия». Также он уверен, что ЧВК «Вагнер» снизила преступность в России и подковала бывших арестантов лучше, чем «подковывали пионеров и октябрят в советское время». Ранее RostovGazeta писала, что добровольцы из Ростова-на-Дону начали массово вступать в ЧВК «Вагнер» в 2023 году.