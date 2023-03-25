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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

В Ростове на проспекте 40-летия Победы появится новая спортивная школа

25 марта 2023, 17:09
Фото: pxhere.com
В Ростове на проспекте 40-летия Победы появится новая спортивная школа
В Александровке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону откроют новую спортивную школу, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Согласно данным ЕИС «Закупки», Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону приобрело в собственность нежилое здание на проспекте 40-летия Победы, 65В. Площадь здания составляет более 880 «квадратов», в нем собираются разместить «Спортивную школу №11 Ростова-на-Дону». На покупку здания было потрачено более 75,5 миллиона рублей.

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Поставщиком выступила предприниматель Ася Манукян, которая должна передать здание в собственность управления в срок до конца календарного 2023 года.

Ранее в школьную программу в Ростовской области решили включить семьеведение.

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