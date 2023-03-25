В Ростове на проспекте 40-летия Победы появится новая спортивная школа

Согласно данным ЕИС «Закупки», Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону приобрело в собственность нежилое здание на проспекте 40-летия Победы, 65В. Площадь здания составляет более 880 «квадратов», в нем собираются разместить «Спортивную школу №11 Ростова-на-Дону». На покупку здания было потрачено более 75,5 миллиона рублей.