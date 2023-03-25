В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону, общественная экологическая акция по отключению внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, административных зданий, запланированная на 25 марта, была отменена. Причины отмены акции не были оглашены, сама информация поступила от Минприроды региона.