Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону, общественная экологическая акция по отключению внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, административных зданий, запланированная на 25 марта, была отменена. Причины отмены акции не были оглашены, сама информация поступила от Минприроды региона.
«Час Земли» проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к проблемам экологии.
Ранее от участия в этой акции отказались в Кремле. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что организатор мероприятия оказался в списке иноагентов. Это решение приняли 10 марта.
Ранее организаторы отменных в Ростове концертов пообещали вернуть билеты