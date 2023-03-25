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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Ростове отказались от акции «Час земли», организатор которой стал иноагентом

25 марта 2023, 10:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в этом году отказались от проведения международной акции «Час земли», сообщили в городской администрации.

В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону, общественная экологическая акция по отключению внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, административных зданий, запланированная на 25 марта, была отменена. Причины отмены акции не были оглашены, сама информация поступила от Минприроды региона.

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«Час Земли» проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к проблемам экологии.

Ранее от участия в этой акции отказались в Кремле. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что организатор мероприятия оказался в списке иноагентов. Это решение приняли 10 марта.

Ранее организаторы отменных в Ростове концертов пообещали вернуть билеты

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Акция#Час Земли
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