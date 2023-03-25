Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Администрация Ростова-на-Дону объявила, что в 2023 году город откажется от участия в международной акции «Час Земли». Причины этого власти уточнять не стали, однако сообщили, что 25 марта в городе не станут отключать внешнюю архитектурную подсветку городских зданий, а также инженерных сооружений.
До настоящего времени Ростов участвовал в «Часе Земли» каждый год, чтобы привлечь внимание горожан и гостей города к проблеме истощения природных ресурсов и антропогенного влияния на окружающую среду.
Сообщается, что ранее от участия в акции отказался и Кремль.
Утром субботы, 25 марта, примерно в 10.00 мск экстренные службы сообщили в возгорании на территории склада с целлюлозой в Аксае. Пламя быстро охватило складские помещения, и в считанные часы огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров.
Работы велись несколько часов, а в мероприятии по тушению пожара пришлось задействовать 79 огнеборцев, а также 41 единицу спецтехники, за загрязнением атмосферы во время ликвидации ЧС следили специалисты лаборатории Роспотребнадзора. Кроме того, спасателям потребовалось перекрыть часть Новочеркасского шоссе, а сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям выбирать альтернативный объезд на период ликвидации огня.
Спустя несколько часов около 14.43 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а через семь часов с начала пожара огонь полностью потушили.
В ночь на субботу, 25 марта, жители Ростовской области стали распространять в соцсетях и мессенджерах сообщения о странных хлопках, похожих на взрывы, которые было слышно в разных районах региона.
Дончане сообщают, что якобы слышали что-то, напоминающее серию хлопков, звуки неизвестного происхождения также попали на записи камер видеонаблюдения ориентировочно в 00.50 мск. О «хлопках» сообщили ростовчане, шахтинцы, жители Красного Сулина и Новошахтинска, некоторые из них даже рассказали, что в домах задрожали стекла и затряслись кровати.
«Я не спала, малыша кормила, и как шарахнуло по окнам, муж подскочил, ребёнок испугался. Так я из Красного Сулина, до вас далеко. Но много кто слышал в Ростове», — рассказала одна из дончанок.
Тем временем в ответ на запрос журналистов в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области ответили, что не располагают никакой информации о причинах или источнике странных звуков, разбудивших дончан.
Позже вечером 25 марта о громких звуках сообщили жители Мясниковского района и города Азов.