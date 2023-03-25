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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростове отказались от «Часа Земли», а странные хлопки в небе перепугали пол региона

25 марта 2023, 17:26
Фото: pxhere.com
В Ростове отказались от «Часа Земли», а странные хлопки в небе перепугали пол региона
В Ростовской области отказались от экологических акций, пока в регионе тушили пожар на складе с целлюлозой, а дончане просыпались от хлопков в небе неизвестного происхождения.

Экология и политика

Администрация Ростова-на-Дону объявила, что в 2023 году город откажется от участия в международной акции «Час Земли». Причины этого власти уточнять не стали, однако сообщили, что 25 марта в городе не станут отключать внешнюю архитектурную подсветку городских зданий, а также инженерных сооружений.

До настоящего времени Ростов участвовал в «Часе Земли» каждый год, чтобы привлечь внимание горожан и гостей города к проблеме истощения природных ресурсов и антропогенного влияния на окружающую среду.

Сообщается, что ранее от участия в акции отказался и Кремль.

Утро субботы началось не с кофе

Утром субботы, 25 марта, примерно в 10.00 мск экстренные службы сообщили в возгорании на территории склада с целлюлозой в Аксае. Пламя быстро охватило складские помещения, и в считанные часы огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров.

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Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Работы велись несколько часов, а в мероприятии по тушению пожара пришлось задействовать 79 огнеборцев, а также 41 единицу спецтехники, за загрязнением атмосферы во время ликвидации ЧС следили специалисты лаборатории Роспотребнадзора. Кроме того, спасателям потребовалось перекрыть часть Новочеркасского шоссе, а сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям выбирать альтернативный объезд на период ликвидации огня.

Спустя несколько часов около 14.43 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а через семь часов с начала пожара огонь полностью потушили.

Покой нам только снился

В ночь на субботу, 25 марта, жители Ростовской области стали распространять в соцсетях и мессенджерах сообщения о странных хлопках, похожих на взрывы, которые было слышно в разных районах региона.

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Дончане сообщают, что якобы слышали что-то, напоминающее серию хлопков, звуки неизвестного происхождения также попали на записи камер видеонаблюдения ориентировочно в 00.50 мск. О «хлопках» сообщили ростовчане, шахтинцы, жители Красного Сулина и Новошахтинска, некоторые из них даже рассказали, что в домах задрожали стекла и затряслись кровати.

«Я не спала, малыша кормила, и как шарахнуло по окнам, муж подскочил, ребёнок испугался. Так я из Красного Сулина, до вас далеко. Но много кто слышал в Ростове», — рассказала одна из дончанок.

Тем временем в ответ на запрос журналистов в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области ответили, что не располагают никакой информации о причинах или источнике странных звуков, разбудивших дончан.

Позже вечером 25 марта о громких звуках сообщили жители Мясниковского района и города Азов.

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