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Updated Сегодня, 14:45

В Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту

25 марта 2023, 14:43
Фото: pxhere.com
В Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту
В Ростове власти начали поиски подрядчика, который подготовит проект строительства шестиполосной дороги от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской до территорий старого аэропорта, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В пятницу, 24 марта, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» выступило заказчиком работ по разработке проектной документации, необходимой для строительства нового дорожного объекта, соединяющего Пролетарский и Первомайский районы города.

В ближайшем будущем на территории старого аэропорта на улице Шолохова собираются построить десятки жилых домов и других зданий, а потому, вероятно, властям необходимо обеспечить и транспортную инфраструктуру. Для этого подрядчику предстоит разработать проект строительства новой шестиполосной дороги от перекрестка Вересаева и Берберовской к улице Шолохова и въезду в старый аэропорт.

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Согласно описанию объекта закупки, это будет магистральная улица общегородского значения с расчетной скоростью 80 километров в час, строительной длиной 1,4 километра, двумя примыканиями и площадью четыре гектара. В рамках выполнения проекта нужно предусмотреть строительство парковки на всём протяжении проезда, составляющем 940 метров. Площадь парковок при этом должна составить 4,7 тысячи квадратных метров.

Стоимость контракта составляет около 24,3 миллиона рублей, разработку проекта необходимо закончить к 29 марта 2024 года. Подрядчика выберут 18 апреля.

Ранее власти объявили, что в здании старого аэропорта начнет работать Центральный областной автовокзал.

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