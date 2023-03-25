В Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту

В ближайшем будущем на территории старого аэропорта на улице Шолохова собираются построить десятки жилых домов и других зданий, а потому, вероятно, властям необходимо обеспечить и транспортную инфраструктуру. Для этого подрядчику предстоит разработать проект строительства новой шестиполосной дороги от перекрестка Вересаева и Берберовской к улице Шолохова и въезду в старый аэропорт.