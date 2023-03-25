В Ростове улицу Малиновского сковало 10-километровой пробкой 25 марта

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Published Сегодня, 11:53
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В субботу, 25 марта, жители ЗЖМ и водители стали сообщать об огромной пробке протяженностью 10 километров, возникшей на улице Малиновского. По словам очевидцев, в настоящий момент рабочие проводят ремонт дороги на улице Нозадзе, из-за чего на Малиновского возникли восьмибалльные пробки, а сама улица на картах окрасилась в бордовый цвет.
Сервис Яндекс. Карты сообщает, что для проезда от Кумженской улицы до Доватора потребуется не менее 37 минут, кроме того, пробки начали возникать и на примыканиях дорог на проспекте Стачки, на улицах 2-й Краснодарской, Пескова, Ерёменко и Всесоюзной.
«Час по Стачки не могли пересечь! Всё из-за ремонта разбитой дороги на ул. Нозадзе», — пожаловались ростовчане в сообществе «Ростов Главный».
Жителям и гостям города рекомендуется выбрать альтернативные пути проезда, чтобы не «застрять» в пробке.
Днем ранее силовики перекрыли проезд по Доватора и Мадояна из-за подозрительной «ГАЗели».