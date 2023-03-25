В Ростове улицу Малиновского сковало 10-километровой пробкой 25 марта

В субботу, 25 марта, жители ЗЖМ и водители стали сообщать об огромной пробке протяженностью 10 километров, возникшей на улице Малиновского. По словам очевидцев, в настоящий момент рабочие проводят ремонт дороги на улице Нозадзе, из-за чего на Малиновского возникли восьмибалльные пробки, а сама улица на картах окрасилась в бордовый цвет.