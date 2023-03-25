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В Ростове улицу Малиновского сковало 10-километровой пробкой 25 марта

25 марта 2023, 11:53
Фото: Ростов Главный
В Ростове улицу Малиновского сковало 10-километровой пробкой 25 марта
В Ростове огромная пробка растянулась по улице Малиновского от Кумженской улицы до Доватора, сведения об этом появились на сервисе Яндекс. Карты.

В субботу, 25 марта, жители ЗЖМ и водители стали сообщать об огромной пробке протяженностью 10 километров, возникшей на улице Малиновского. По словам очевидцев, в настоящий момент рабочие проводят ремонт дороги на улице Нозадзе, из-за чего на Малиновского возникли восьмибалльные пробки, а сама улица на картах окрасилась в бордовый цвет.

Фото: Яндекс. Карты

Сервис Яндекс. Карты сообщает, что для проезда от Кумженской улицы до Доватора потребуется не менее 37 минут, кроме того, пробки начали возникать и на примыканиях дорог на проспекте Стачки, на улицах 2-й Краснодарской, Пескова, Ерёменко и Всесоюзной.

«Час по Стачки не могли пересечь! Всё из-за ремонта разбитой дороги на ул. Нозадзе», — пожаловались ростовчане в сообществе «Ростов Главный».

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Жителям и гостям города рекомендуется выбрать альтернативные пути проезда, чтобы не «застрять» в пробке.

Днем ранее силовики перекрыли проезд по Доватора и Мадояна из-за подозрительной «ГАЗели».

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