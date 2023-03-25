В Таганрогском заливе рыбакам позволят массовые выловы рыбы летом 2023 года

«Чем выше солёность, тем ниже риски возникновения заморов. В 2021–2022 годах у нас уровень солёности был высокий и заморов не было», — рассказал специалист АзНИИРХ, добавив, что в этом году ситуация обстоит иначе, а сток воды из Дона может существенно изменить качество воды в Таганрогском заливе.