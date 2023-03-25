В Таганрогском заливе рыбакам позволят массовые выловы рыбы летом 2023 года

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Портал Dоnnews рассказал, что в ходе заседания рыбохозяйственного комитета специалист замруководителя АзНИИРХ Владимир Белоусов объявил, что летом 2023 года высокие температуры и снижением солености воды способны вызвать массовый замор рыбы.
По словам эксперта, к гибели биологических ресурсов может привести нехватка кислорода, которая возникает в заливе при температуре воздуха выше +25 градусов.
По словам Владимира Белоусова, в прогнозах на лето 2023 года указано, что первые два месяца вероятность замора рыбы будет крайне низкой, однако последние пять дней июля и август будут достаточно жаркими, чтобы привести к массовой гибели рыбы.
Дополнительными фактором риска может стать расслоение воды по температуре, степени солености, а также переизбыток ила и активное цветение фитопланктона.
«Чем выше солёность, тем ниже риски возникновения заморов. В 2021–2022 годах у нас уровень солёности был высокий и заморов не было», — рассказал специалист АзНИИРХ, добавив, что в этом году ситуация обстоит иначе, а сток воды из Дона может существенно изменить качество воды в Таганрогском заливе.
В случае, если ситуация станет критической, в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства направят письмо о начале предзаморного периода. После этого донские рыбаки смогут приехать и выловить рыбу до того, как она задохнется из-за нехватки кислорода.
Ранее в Ростовской области объявили о начале антибраконьерской акции «Путина-2023», цель которой не допустить вылова рыб в период нереста.