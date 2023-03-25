Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 09:10
Пока у сериала есть только рабочее название «20/22». В сообщении сказано, что картина будет посвящена первым месяцам спецоперации.
Главным героем серии фильмов станет доброволец, отправившийся на Донбасс. Его возлюбленная узнает о том, что ждет ребенка. Она хочет встретиться с парнем и сообщить эту новость.
Ожидается, что съемочная группа прибудет в Азов в первой половине апреля. Разместятся они на территории судоверфи и улицы Заводской.
Азовчане могут услышать звуки взрывов, поскольку при съемках будет применяться
пиротехника.
Ранее стало известно, что в Ростове и в других кинотеатрах России могут начать показывать китайские фильмы.