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Власти предупредили жителей Ростовской области о взрывах в апреле

25 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI
Власти предупредили жителей Ростовской области и взрывах в апреле
Жители города Азов Ростовской области могут услышать серию взрывов в апреле в связи со съемками сериала о спецоперации, предупредили в мэрии города.

Пока у сериала есть только рабочее название «20/22». В сообщении сказано, что картина будет посвящена первым месяцам спецоперации. 

Главным героем серии фильмов станет доброволец, отправившийся на Донбасс. Его возлюбленная узнает о том, что ждет ребенка. Она хочет встретиться с парнем и сообщить эту новость.

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Ожидается, что съемочная группа прибудет в Азов в первой половине апреля. Разместятся они на территории судоверфи и улицы Заводской.

Азовчане могут услышать звуки взрывов, поскольку при съемках будет применяться 
пиротехника.

Ранее стало известно, что в Ростове и в других кинотеатрах России могут начать показывать китайские фильмы.

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#Городская среда#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#СВО#Общество#Кино#Сериал#Ростовская область#Азов
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