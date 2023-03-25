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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Второй раз за сутки жители Ростовской области сообщили о хлопках 25 марта

25 марта 2023, 16:19
Фото: pxhere.com
Второй раз за сутки жители Ростовской области сообщили о хлопках 25 марта

Жители Мясниковского района Ростовской области заявили о громких хлопках 25 марта

Жители Мясниковского района Ростовской области сообщили о новых мощных хлопках вечером 25 марта, комментарии появились в мессенджерах.

Напомним, ночью 25 марта жителей Ростовской области разбудили мощные звуки хлопков, похожие на взрывы. Однако ночью и в течение дня дончане не сообщали о новых инцидентах, а экстренные службы заявили, что не имеют никаких данных о причинах звуков.

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Уже вечером субботы около 19.00 мск от жителей Мясниковского района стали поступать сообщения о мощных хлопках, напоминающих раскатистые взрывы.

«Главное, чтобы летело, а не падало», «Но бабах в районе полигона», «Я колёса менял, чуть машина с домкрата не упала», «Бабухнуло не кисло», «Бабахнуло, аж дом задрожал, без преувеличения», «У нас крыша подлетела», — сообщили жители Мясниковского района, а некоторые добавили, что в их доме на несколько мгновений погас свет, после чего было слышно гул самолета. Однако никаких подозрительных световых вспышек в небе или чего-то еще дончане не увидели. 

Подобные сообщения в чате появились от жителей Чалтыря, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов Мясниковского района.

Причины звуков остаются неизвестными, данные об их источнике будут уточняться. Официальной информации пока что тоже не поступало.

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