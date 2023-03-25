Второй раз за сутки жители Ростовской области сообщили о хлопках 25 марта

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Напомним, ночью 25 марта жителей Ростовской области разбудили мощные звуки хлопков, похожие на взрывы. Однако ночью и в течение дня дончане не сообщали о новых инцидентах, а экстренные службы заявили, что не имеют никаких данных о причинах звуков.
Уже вечером субботы около 19.00 мск от жителей Мясниковского района стали поступать сообщения о мощных хлопках, напоминающих раскатистые взрывы.
«Главное, чтобы летело, а не падало», «Но бабах в районе полигона», «Я колёса менял, чуть машина с домкрата не упала», «Бабухнуло не кисло», «Бабахнуло, аж дом задрожал, без преувеличения», «У нас крыша подлетела», — сообщили жители Мясниковского района, а некоторые добавили, что в их доме на несколько мгновений погас свет, после чего было слышно гул самолета. Однако никаких подозрительных световых вспышек в небе или чего-то еще дончане не увидели.
Подобные сообщения в чате появились от жителей Чалтыря, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов Мясниковского района.
Причины звуков остаются неизвестными, данные об их источнике будут уточняться. Официальной информации пока что тоже не поступало.