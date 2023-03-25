Второй раз за сутки жители Ростовской области сообщили о хлопках 25 марта

«Главное, чтобы летело, а не падало», «Но бабах в районе полигона», «Я колёса менял, чуть машина с домкрата не упала», «Бабухнуло не кисло», «Бабахнуло, аж дом задрожал, без преувеличения», «У нас крыша подлетела», — сообщили жители Мясниковского района, а некоторые добавили, что в их доме на несколько мгновений погас свет, после чего было слышно гул самолета. Однако никаких подозрительных световых вспышек в небе или чего-то еще дончане не увидели.