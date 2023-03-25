Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Зеленский приказал создать такие структуры в городах Северодонецк, Попасная и Горский. Все три города находятся на территории ЛНР и были освобождены российскими войсками, пишет издание ИА «Новороссия».
Вооруженные силы Российской Федерации освободили Попасную от украинских формирований 8 мая, а Горское — 24 июня. На следующий день подразделения войск РФ полностью заняли Северодонецк.
О причинах такого решения главы Украины не сообщается. Скорее всего, Зеленский таким образом пытается дезориентировать российские войска тем, что именно на этом направлении якобы будет наступление ВСУ. А также подбодрить украинских солдат, вынужденных терпеть поражения у Артёмовска, Авдеевки и других направлений под натиском российский войск.
Ранее Rostovgazeta писала, что ростовский депутат Бородай предупредил о попытке контрнаступления со стороны ВСУ.