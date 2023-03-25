rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Зеленский создал украинские военные администрации в ЛНР у границы Ростовской области

25 марта 2023, 08:12
Фото: President Of Ukraine/cc by sa/flickr.com
Зеленский создал украинские военные администрации в ЛНР у границы Ростовской области
Украинский президент издал указ о создании военных администраций в городах Луганской Народной республики, которые давно освобождены и находятся под контролем российских войск.

Зеленский приказал создать такие структуры в городах Северодонецк, Попасная и Горский. Все три города находятся на территории ЛНР и были освобождены российскими войсками, пишет издание ИА «Новороссия».

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Попасную от украинских формирований 8 мая, а Горское — 24 июня. На следующий день подразделения войск РФ полностью заняли Северодонецк.

«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Узнать подробнее

О причинах такого решения главы Украины не сообщается. Скорее всего, Зеленский таким образом пытается дезориентировать российские войска тем, что именно на этом направлении якобы будет наступление ВСУ. А также подбодрить украинских солдат, вынужденных терпеть поражения у Артёмовска, Авдеевки и других направлений под натиском российский войск.

Ранее Rostovgazeta писала, что ростовский депутат Бородай предупредил о попытке контрнаступления со стороны ВСУ. 

Читайте также:
Ростовский депутат заявил, что Украина не вступит в ЕС и НАТО при ЗеленскомЗеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраляДоктор политических наук Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов
#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае днем 25 марта
Сегодня, 09:03
«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта
Сегодня, 09:20
Жителя в Ростовской области будут судить за распространение интимных фото знакомой
Сегодня, 09:27
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Сегодня, 09:44
Стали известны новые подробности крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 09:48
«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове
Сегодня, 04:02