О причинах такого решения главы Украины не сообщается. Скорее всего, Зеленский таким образом пытается дезориентировать российские войска тем, что именно на этом направлении якобы будет наступление ВСУ. А также подбодрить украинских солдат, вынужденных терпеть поражения у Артёмовска, Авдеевки и других направлений под натиском российский войск.