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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Жена молчащего об СВО ростовского журналиста Диброва уволила мигрантов из Узбекистана

25 марта 2023, 05:30
Фото: Социальные сети
Супруга известного журналиста из Ростова Дмитрия Диброва Полина рассказала, что уволила работников, которые помогали семье по дому. Как сообщила девушка, они обычно нанимают для этого семейную пару. И до недавнего времени у них работала семья из Узбекистана.

Но эти работники не смогли продержаться в доме звездной семьи и года. Как утверждает Полина, сначала все было хорошо, ее устраивала работа особенно домработницы, но потом начались проблемы, которые раздражали жену известного телеведущего, сообщает издание «7 дней».

«Но трудно найти пару, чтобы два человека хорошо работали. Кто-то один постоянно косячит. Мой помощник по хозяйству делал это по щелчку. Постоянно какие-то проблемы», - отметила ростовчанка. 

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Недавно в аэропорту помощник якобы потерял сумку с документами и деньгами. Дибровы искали ее в аэропорту с помощью полиции. Именно эта ситуация стала последней каплей, после которой Полине пришлось уволить мигрантов. 

«Ну как можно было не убрать в машину сумку? Можете себе представить? Сумка с документами, деньгами, дорогими вещами. Мое терпение лопнуло!» — отметила Диброва.

Ранее Rostovgazeta писала, как ростовчанка Полина Диброва шокировала всех полуголым платьем на Хэллоуин.

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