Но эти работники не смогли продержаться в доме звездной семьи и года. Как утверждает Полина, сначала все было хорошо, ее устраивала работа особенно домработницы, но потом начались проблемы, которые раздражали жену известного телеведущего, сообщает издание «7 дней».