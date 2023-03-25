Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Но эти работники не смогли продержаться в доме звездной семьи и года. Как утверждает Полина, сначала все было хорошо, ее устраивала работа особенно домработницы, но потом начались проблемы, которые раздражали жену известного телеведущего, сообщает издание «7 дней».
«Но трудно найти пару, чтобы два человека хорошо работали. Кто-то один постоянно косячит. Мой помощник по хозяйству делал это по щелчку. Постоянно какие-то проблемы», - отметила ростовчанка.
Недавно в аэропорту помощник якобы потерял сумку с документами и деньгами. Дибровы искали ее в аэропорту с помощью полиции. Именно эта ситуация стала последней каплей, после которой Полине пришлось уволить мигрантов.
«Ну как можно было не убрать в машину сумку? Можете себе представить? Сумка с документами, деньгами, дорогими вещами. Мое терпение лопнуло!» — отметила Диброва.
Ранее Rostovgazeta писала, как ростовчанка Полина Диброва шокировала всех полуголым платьем на Хэллоуин.