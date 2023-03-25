Жителям Ростова и Батайска предложили пересесть на электрички в целях экономии

Специалисты отмечают, что пассажир, пересевший с автобуса на электричку, уже через месяц сможет позволить себе покупку тостера, а владельцы автомобилей, которые предпочтут электричку личному транспорту, смогут покупать по чашке кофе на пути на работу. Количество сэкономленных средств составит от 1,2 до 2,2 тысячи рублей.