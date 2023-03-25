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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Жителям Ростова и Батайска предложили пересесть на электрички в целях экономии

25 марта 2023, 14:04
Фото: pxhere.com
Аналитики рассказали, как ростовчанам и жителям Батайска сэкономить деньги на проезд, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

Согласно данным ведомства, специалисты АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» провели исследование и посчитали затраты дончан, которые совершают регулярные поездки по маршруту «Ростов-Батайск-Ростов».

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Аналитики утверждают, что стоимость проезда туда-обратно на электричке составит 42 рубля, на автобусе — 100 рублей, а на личном автомобиле — около 140 рублей.

Специалисты отмечают, что пассажир, пересевший с автобуса на электричку, уже через месяц сможет позволить себе покупку тостера, а владельцы автомобилей, которые предпочтут электричку личному транспорту, смогут покупать по чашке кофе на пути на работу. Количество сэкономленных средств составит от 1,2 до 2,2 тысячи рублей.

Фото: Минтранспорта Ростовской области

Также если отказаться от автобусов и личных авто на год, то экономия по расчетам специалистов составит от 14 до 24,2 тысячи рублей.

Ранее в Ростове ввели временное расписание для некоторых электричек до 30 марта.

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