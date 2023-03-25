Жителям Ростова и Батайска предложили пересесть на электрички в целях экономии

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Согласно данным ведомства, специалисты АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» провели исследование и посчитали затраты дончан, которые совершают регулярные поездки по маршруту «Ростов-Батайск-Ростов».
Аналитики утверждают, что стоимость проезда туда-обратно на электричке составит 42 рубля, на автобусе — 100 рублей, а на личном автомобиле — около 140 рублей.
Специалисты отмечают, что пассажир, пересевший с автобуса на электричку, уже через месяц сможет позволить себе покупку тостера, а владельцы автомобилей, которые предпочтут электричку личному транспорту, смогут покупать по чашке кофе на пути на работу. Количество сэкономленных средств составит от 1,2 до 2,2 тысячи рублей.
Также если отказаться от автобусов и личных авто на год, то экономия по расчетам специалистов составит от 14 до 24,2 тысячи рублей.
Ранее в Ростове ввели временное расписание для некоторых электричек до 30 марта.