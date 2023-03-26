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Published Сегодня, 05:20

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«Чуть балкон не оторвался»: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью

26 марта 2023, 05:20
Фото: pxhere.com
Чуть балкон не оторвался: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью

Жители разных районов в Ростове-на-Дону заявили о звуках взрывов в небе над городом

В Ростовской области жители продолжают строить теории об источнике мощных хлопков, встревоживших дончан вечером 25 марта, комментарии появились в мессенджерах и соцсети «ВКонтакте».

Напомним, вечером 25 марта в небе над Ростовской областью жители как минимум семи населенных пунктов услышали хлопок. В соцсетях и СМИ стали немедленно появляться комментарии и видеозаписи с инцидентом, вызвавшем ударную звуковую волну достаточной силы, чтобы пошатнуть железный забор и заставить сработать сигнализации автомобилей.

После этого глава администрации Азова Владимир Ращупкин сообщил, что власти занимаются выяснением источника или причин взрыва.

Забор затрясло: подробности хлопков и грохота в небе над Ростовской областью 25 марта
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Жители Ростовской области стали строить предположения об источниках звуков.

«Да я каждый день слышу, как на полигоне учения и частые бахи-бухи, и хлопки эхом хорошо отдаёт», — заявил один из дончан.

«На Кондаурова, 31 отлично было слышно. Дочка испугалась, говорит стекла тряслись. Я спала, а от этого подскочила. Сердце чуть не вылетело из груди от страха. Сигнализации у всех машин во дворе сработали. Сначала подумала что приснилось», — рассказала впечатлительная жительница Азова.

«Чалтырь шарахнуло так, чуть балкон не оторвался», — добавили комментаторы.

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