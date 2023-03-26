«Чуть балкон не оторвался»: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью

«На Кондаурова, 31 отлично было слышно. Дочка испугалась, говорит стекла тряслись. Я спала, а от этого подскочила. Сердце чуть не вылетело из груди от страха. Сигнализации у всех машин во дворе сработали. Сначала подумала что приснилось», — рассказала впечатлительная жительница Азова.