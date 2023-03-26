«Чуть балкон не оторвался»: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Напомним, вечером 25 марта в небе над Ростовской областью жители как минимум семи населенных пунктов услышали хлопок. В соцсетях и СМИ стали немедленно появляться комментарии и видеозаписи с инцидентом, вызвавшем ударную звуковую волну достаточной силы, чтобы пошатнуть железный забор и заставить сработать сигнализации автомобилей.
После этого глава администрации Азова Владимир Ращупкин сообщил, что власти занимаются выяснением источника или причин взрыва.
Жители Ростовской области стали строить предположения об источниках звуков.
«Да я каждый день слышу, как на полигоне учения и частые бахи-бухи, и хлопки эхом хорошо отдаёт», — заявил один из дончан.
«На Кондаурова, 31 отлично было слышно. Дочка испугалась, говорит стекла тряслись. Я спала, а от этого подскочила. Сердце чуть не вылетело из груди от страха. Сигнализации у всех машин во дворе сработали. Сначала подумала что приснилось», — рассказала впечатлительная жительница Азова.
«Чалтырь шарахнуло так, чуть балкон не оторвался», — добавили комментаторы.