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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

До 14 метров в секунду разгонится ветер в Ростовской области

26 марта 2023, 12:58
Фото: 1MI
В воскресенье, 26 марта, ветер в Ростовской области разносится до 14 метров в секунду, предупредили синоптики.

В воскресенье, 26 марта, в Ростовской области будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха составит днем + 17 градусов, а вечером — +8. Небо затянут тучи, возможен также небольшой дождь. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

Теплая и пасмурная погода ожидается в Ростове-на-Дону с 24 по 26 марта
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В понедельник, 26 марта, в регионе станет холоднее. Столбики термометров днем опустятся до +12 градусов, а вечером — до +7. Также в этот день возможен дождь.

Ранее Росгидромет рассказал, какая погода будет в Ростовской области летом.

#Виктория Прутковская#Погода#Городская среда#Новости
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