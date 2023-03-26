Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В воскресенье, 26 марта, в Ростовской области будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха составит днем + 17 градусов, а вечером — +8. Небо затянут тучи, возможен также небольшой дождь. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.
В понедельник, 26 марта, в регионе станет холоднее. Столбики термометров днем опустятся до +12 градусов, а вечером — до +7. Также в этот день возможен дождь.
Ранее Росгидромет рассказал, какая погода будет в Ростовской области летом.