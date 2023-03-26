Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По итогам прошлого года, ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области составила 72,03 года. Это на два года больше, чем по итогам 2021 года.
Однако до допандемийного уровня продолжительность жизни в регионе еще не вернулась. В 2019 году она составляла 73,7 года.
В целом по России средняя продолжительность жизни оказалась выше, чем в Ростовской области, и составляет 72,8 года.
Ранее Ростов-на-Дону оказался лишь на 11 месте в России по приросту населения.