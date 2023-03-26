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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

До 72 лет выросла средняя продолжительность жизни в Ростовской области

26 марта 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,03 лет, сообщил Росстат.

По итогам прошлого года, ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области составила 72,03 года. Это на два года больше, чем по итогам 2021 года.

Однако до допандемийного уровня продолжительность жизни в регионе еще не вернулась. В 2019 году она составляла 73,7 года.

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В целом по России средняя продолжительность жизни оказалась выше, чем в Ростовской области, и составляет 72,8 года.

Ранее Ростов-на-Дону оказался лишь на 11 месте в России по приросту населения.

#Виктория Прутковская#Здоровье#Общество#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону
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