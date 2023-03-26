Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Новая неделя принесет в Ростов дожди и резкое похолодание. Температура воздуха в городе днем понизится до +12 градусов, а вечером — до +4. В этот день город накроют дожди. Небо будет облачным, скорость ветра составит пять метров в секунду.
Дожди будут идти в Ростове в течение всей недели. С четверга они будут чередоваться с мокрым снегом. Ближе к концу недели температура воздуха упадет днем до +5, а вечером — до +1 градуса.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году.