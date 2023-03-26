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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Дожди и похолодание вернутся в Ростов 27 марта

26 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI
С дождей и похолодания начнется новая неделя в Ростове
Понедельник, 27 марта, выдастся холодным и дождливым в Ростове, сообщили синоптики.

Новая неделя принесет в Ростов дожди и резкое похолодание. Температура воздуха в городе днем понизится до +12 градусов, а вечером — до +4. В этот день город накроют дожди. Небо будет облачным, скорость ветра составит пять метров в секунду.

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Дожди будут идти в Ростове в течение всей недели. С четверга они будут чередоваться с мокрым снегом. Ближе к концу недели температура воздуха упадет днем до +5, а вечером — до +1 градуса.

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году.

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