rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Две сотни мусоровозов Ленобласти будут делиться маршрутами с РЭО

26 марта 2023, 14:46
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») заключила соглашение с региональным оператором Ленинградской области о передаче данных с мусоровозов в рамках пилотного проекта по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО).

Уточняется, что таким образом РЭО получает возможность отслеживать передвижения более чем двухсот мусоровозов в регионе. Как отметил генеральный директор компании Денис Буцаев, информация передается с устройств, смонтированных непосредственно на мусоровозах, контейнерах для сбора отходов и сортировочных линиях. Об этом пишет gorod55.ru.

Как заявил глава РЭО, такая схема даст возможность в полной мере проследить жизненный цикл отходов, изменение их веса и количество доставленного на объект мусора. По его словам, прозрачность в обращении с отходами необходима для формирования экономики замкнутого цикла в стране. Буцаев также пояснил, что к пилотному проекту присоединились регоператоры Краснодарского и Красноярского краев, Ставрополья, Сахалина, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, Алтая и Хакасии, Ненецкого автономного округа.

В свою очередь, заместитель гендиректора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров сообщил, что компания собирает информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеофиксации на мусоровозах и объектах сортировки, а также с датчиков наполненности мусорных контейнеров и иные данные по ТКО. При этом задача РЭО — объединить все это в единую систему и проанализировать. Это, по словам Бурова, поможет впоследствии установить фактические пути перемещения отходов, минимизировать расходы на их перевозку и модернизировать систему обращения с отходами в том или ином субъекте РФ.

На сегодняшний день в области обращения с отходами в России в общей сложности задействовано свыше двадцати двух тысяч единиц транспорта, из которых более пятнадцати тысяч — автомобили по транспортировке отходов. Всего в России определены двести восемьдесят четыре зоны деятельности регоператоров, при этом во всех регионах страны работают сто восемьдесят два региональных оператора.

Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пугаются от громких хлопков и отменяют концерты
Сегодня, 14:27
До 72 лет выросла средняя продолжительность жизни в Ростовской области
Сегодня, 13:01
До 14 метров в секунду разгонится ветер в Ростовской области
Сегодня, 12:58
Росприроднадзор обвинил Ростовводоканал в загрязнении Дона на 117 млн рублей
Сегодня, 12:01
В зоне СВО погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев
Сегодня, 10:06
В Ростовской области товарный поезд столкнулся с иномаркой 26 марта
Сегодня, 09:20