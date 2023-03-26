Две сотни мусоровозов Ленобласти будут делиться маршрутами с РЭО

В свою очередь, заместитель гендиректора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров сообщил, что компания собирает информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеофиксации на мусоровозах и объектах сортировки, а также с датчиков наполненности мусорных контейнеров и иные данные по ТКО. При этом задача РЭО — объединить все это в единую систему и проанализировать. Это, по словам Бурова, поможет впоследствии установить фактические пути перемещения отходов, минимизировать расходы на их перевозку и модернизировать систему обращения с отходами в том или ином субъекте РФ.