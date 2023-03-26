Две сотни мусоровозов Ленобласти будут делиться маршрутами с РЭО

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Уточняется, что таким образом РЭО получает возможность отслеживать передвижения более чем двухсот мусоровозов в регионе. Как отметил генеральный директор компании Денис Буцаев, информация передается с устройств, смонтированных непосредственно на мусоровозах, контейнерах для сбора отходов и сортировочных линиях. Об этом пишет gorod55.ru.
Как заявил глава РЭО, такая схема даст возможность в полной мере проследить жизненный цикл отходов, изменение их веса и количество доставленного на объект мусора. По его словам, прозрачность в обращении с отходами необходима для формирования экономики замкнутого цикла в стране. Буцаев также пояснил, что к пилотному проекту присоединились регоператоры Краснодарского и Красноярского краев, Ставрополья, Сахалина, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, Алтая и Хакасии, Ненецкого автономного округа.
В свою очередь, заместитель гендиректора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров сообщил, что компания собирает информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеофиксации на мусоровозах и объектах сортировки, а также с датчиков наполненности мусорных контейнеров и иные данные по ТКО. При этом задача РЭО — объединить все это в единую систему и проанализировать. Это, по словам Бурова, поможет впоследствии установить фактические пути перемещения отходов, минимизировать расходы на их перевозку и модернизировать систему обращения с отходами в том или ином субъекте РФ.
На сегодняшний день в области обращения с отходами в России в общей сложности задействовано свыше двадцати двух тысяч единиц транспорта, из которых более пятнадцати тысяч — автомобили по транспортировке отходов. Всего в России определены двести восемьдесят четыре зоны деятельности регоператоров, при этом во всех регионах страны работают сто восемьдесят два региональных оператора.