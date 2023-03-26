Госэкспертиза не одобрила строительство в Ростове комплекса зданий для противочумного института Роспотребнадзора. Их хотят возвести на улице Волоколамской, 1/99. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили отрицательное заключение от специалистов.