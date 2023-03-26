Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Госэкспертиза не одобрила строительство в Ростове комплекса зданий для противочумного института Роспотребнадзора. Их хотят возвести на улице Волоколамской, 1/99. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили отрицательное заключение от специалистов.
Сообщается, что подготовкой документации занимались ООО «Строительная компания „Гарант“», ООО «Тон» и ООО «Гео Плюс».
Причина отказа не указывается. Также не сообщается, какого назначения здания хотят построить.
Ранее Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове.