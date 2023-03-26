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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Госэкспертиза запретила строить здания противочумному институту в Ростове

26 марта 2023, 17:06
Фото: 1MI
Госэкспертиза не одобрила строительство в Ростове зданий для противочумного института Роспотребнадзора
Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект строительства зданий противочумному институту Роспотребнадзора в Ростове, сообщается на сайте ведомства.

Госэкспертиза не одобрила строительство в Ростове комплекса зданий для противочумного института Роспотребнадзора. Их хотят возвести на улице Волоколамской, 1/99. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили отрицательное заключение от специалистов.

Сообщается, что подготовкой документации занимались ООО «Строительная компания „Гарант“», ООО «Тон» и ООО «Гео Плюс».

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Причина отказа не указывается. Также не сообщается, какого назначения здания хотят построить.

Ранее Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове.

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