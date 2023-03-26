Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Утро понедельника, 27 марта, будет дождливым. Температура воздуха днем составит всего 11 градусов тепла. Немного потеплеет во вторник - до +18 градусов.
В среду во второй половине дня опять может пойти дождь. А к четвергу столбик термометра будет показывать днем от +4 до +6 градусов со знаком плюс. Зато осадков в этот день не прогнозируется.
Конец следующей недели, согласно прогнозам, также будет дождливым. И только к воскресенью немного потеплеет - до плюс 13 градусов.
Ранее метеорологи заявили, что в конце марта в Ростове и в других регионах России ожидаются мощные магнитные бури.