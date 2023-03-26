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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Холодный циклон накроет Ростов с 27 марта

26 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Дождь
Циклон принесет похолодание и дожди в Ростов-на-Дону на следующей неделе, сообщают метеорологи.

Утро понедельника, 27 марта, будет дождливым. Температура воздуха днем составит всего 11 градусов тепла. Немного потеплеет во вторник - до +18 градусов.

В среду во второй половине дня опять может пойти дождь. А к четвергу столбик термометра будет показывать днем от +4 до +6 градусов со знаком плюс. Зато осадков в этот день не прогнозируется.

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Конец следующей недели, согласно прогнозам, также будет дождливым. И только к воскресенью немного потеплеет - до плюс 13 градусов.

Ранее метеорологи заявили, что в конце марта в Ростове и в других регионах России ожидаются мощные магнитные бури.

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