Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Известно, что все произошло накануне вечером, 25 марта. Водитель за рулем машины двигался от проспекта Театральный в сторону проспекта Ворошиловский.
В этот момент дорогу переходила 64-летняя женщина. Она двигалась не по пешеходному переходу, но рядом с ним. Иномарка сбила женщину. Она получила травмы несовместимые с жизнью. На место было вызвана машина скорой помощи, однако потерпевшую спасти не удалось.
Ранее стало известно, что в Ростове на проспекте Шолохова произошла авария. Маршрутка столкнулась с автобусом. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки.