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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Honda насмерть сбила пожилую женщину в Ростове

26 марта 2023, 06:34
Фото: ГИБДД России
В Ростове Honda насмерть сбила пожилую женщину

В центре Ростова иномарка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину 25 марта

Пожилая женщина погибла в Ростове в результате дорожно-транспортного происшествия вечером 25 марта, сообщили в региональном ГИБДД России.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Известно, что все произошло накануне вечером, 25 марта. Водитель за рулем машины двигался от проспекта Театральный в сторону проспекта Ворошиловский.

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В этот момент дорогу переходила 64-летняя женщина. Она двигалась не по пешеходному переходу, но рядом с ним. Иномарка сбила женщину. Она получила травмы несовместимые с жизнью. На место было вызвана машина скорой помощи, однако потерпевшую спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Ростове на проспекте Шолохова произошла авария. Маршрутка столкнулась с автобусом. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки.

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