В этот момент дорогу переходила 64-летняя женщина. Она двигалась не по пешеходному переходу, но рядом с ним. Иномарка сбила женщину. Она получила травмы несовместимые с жизнью. На место было вызвана машина скорой помощи, однако потерпевшую спасти не удалось.