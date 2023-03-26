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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Итоги недели: в Ростовской области пугаются от громких хлопков и отменяют концерты

26 марта 2023, 14:27
Фото: pxhere.com

В Ростовской области пугаются от громких хлопков и отменяют концерты из-за политики

Движение «Черный мост» заявило о своей причастности к пожару в здании Погрануправления ФСБ в Ростове, тем временем горожане требуют отмены концертов артистов, не поддержавших Россию, а в сразу нескольких городах региона местные жители слышали жуткие хлопки.

Заявления без доказательств

Представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы имеют отношение к пожару в здании Погрануправления ФСБ в Ростове. Происшествие, напомним, произошло 16 марта по адресу проспект Сиверса, 20. Огонь охватил 800 квадратных метров хозяйственных помещений Погрануправления ФСБ. Официально причиной возгорания назвали короткое замыкание, спровоцировавшее взрыв емкостей с ГСМ.

«Черный мост» утверждает, что его участники разместили в здании взрывчатые вещества. Однако доказательств этому не приводятся.

Известно, что движение имеет антироссийскую направленность. Официальные власти его заявления не комментировали.

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В Ростове отменили летние и осенние концерты певца Валерия Меладзе, рок-групп «Мумий Тролль», «Машина времени» и ДДТ. Они должны были состояться в рамках фестиваля Rostov Roof Live.

Запретить выступления артистов было решено после жалоб некоторых местных жителей. Они написали в комментариях в соцсетях губернатора Василия Голубева, что музыканты с антироссийской позицией, поддерживающие Украину, не должны иметь права выступать и зарабатывать в Ростове.

Позже организаторы фестиваля объявили, что концерты действительно не состоятся по независящим от них причинам. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты или обменять их на билеты на другие выступления в рамках фестиваля.

Под запрет, вероятно, попадет и предстоящий в апреле концерт певицы Ани Лорак. В начале февраля она собирала деньги на нужды ВСУ. Отменить ее концерт просят как горожане, так и депутаты.

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Жуткие хлопки

В ночь на субботу, 25 марта, жители Ростовской области пожаловались на странные хлопки, напоминающие звуки взрывов. Их слышали сразу в нескольких районах региона. В частности, в Ростове, Шахтах, Красном Сулине, Новошахтинске, Азове.

Звуки попали и на записи камер видеонаблюдения. Местные жители рассказывают, что хлопок был настолько громких, что в домах дрожали стекла и тряслись кровати.

В МЧС России по Ростовской области заявили, что ничего не знают о причинах и источники жутких звуков.

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