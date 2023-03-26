Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Заявления без доказательств
Представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы имеют отношение к пожару в здании Погрануправления ФСБ в Ростове. Происшествие, напомним, произошло 16 марта по адресу проспект Сиверса, 20. Огонь охватил 800 квадратных метров хозяйственных помещений Погрануправления ФСБ. Официально причиной возгорания назвали короткое замыкание, спровоцировавшее взрыв емкостей с ГСМ.
«Черный мост» утверждает, что его участники разместили в здании взрывчатые вещества. Однако доказательств этому не приводятся.
Известно, что движение имеет антироссийскую направленность. Официальные власти его заявления не комментировали.
Без «Цыганки Сэры» и «Владивосток 2000»
В Ростове отменили летние и осенние концерты певца Валерия Меладзе, рок-групп «Мумий Тролль», «Машина времени» и ДДТ. Они должны были состояться в рамках фестиваля Rostov Roof Live.
Запретить выступления артистов было решено после жалоб некоторых местных жителей. Они написали в комментариях в соцсетях губернатора Василия Голубева, что музыканты с антироссийской позицией, поддерживающие Украину, не должны иметь права выступать и зарабатывать в Ростове.
Позже организаторы фестиваля объявили, что концерты действительно не состоятся по независящим от них причинам. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты или обменять их на билеты на другие выступления в рамках фестиваля.
Под запрет, вероятно, попадет и предстоящий в апреле концерт певицы Ани Лорак. В начале февраля она собирала деньги на нужды ВСУ. Отменить ее концерт просят как горожане, так и депутаты.
Жуткие хлопки
В ночь на субботу, 25 марта, жители Ростовской области пожаловались на странные хлопки, напоминающие звуки взрывов. Их слышали сразу в нескольких районах региона. В частности, в Ростове, Шахтах, Красном Сулине, Новошахтинске, Азове.
Звуки попали и на записи камер видеонаблюдения. Местные жители рассказывают, что хлопок был настолько громких, что в домах дрожали стекла и тряслись кровати.
В МЧС России по Ростовской области заявили, что ничего не знают о причинах и источники жутких звуков.