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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Из мести обвинил сотрудников ГИБДД в вымогательстве взяток житель Ростовской области

26 марта 2023, 09:16
Фото: 1MI
Житель Ростовской области решил отомстить сотрудникам ГИБДД
Житель Ростовской области решил привлечь сотрудников ГИБДД к ответственности за вымогательство взятки после того, как был оштрафован, пишут в местных телеграм-каналах.

Канал «Че по Ростову» сообщил, что речь идет о 35-летнем жители Гуково, который нигде не работает. Мужчина был привлечен к административной ответственности еще полтора месяца назад за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Тогда двое сотрудников ГИБДД остановили его машину. Якобы они предложили мужчине взятку в размере 2 тысяч рублей, однако таких средств у него с собой не было и его решили наказать по всей строгости закона.

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Уроженец Гуково решил отомстить и написал на представителей правоохранительных органов заявление. Только он не учел, что все действия сотрудников ГИБДД были зафиксированы на видео. Последнее показало, что никаких противоправных действий со стороны патрульных совершено не было. Теперь сам мужчина может быть обвинен в клевете.

Ранее стало известно, что в Ростове женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами иномарки.

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#Общество#Происшествия#Ростовская область#Гуково
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