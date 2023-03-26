Из мести обвинил сотрудников ГИБДД в вымогательстве взяток житель Ростовской области

Уроженец Гуково решил отомстить и написал на представителей правоохранительных органов заявление. Только он не учел, что все действия сотрудников ГИБДД были зафиксированы на видео. Последнее показало, что никаких противоправных действий со стороны патрульных совершено не было. Теперь сам мужчина может быть обвинен в клевете.