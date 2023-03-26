Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Сообщение о возгорании в доме по адресу улица Васильева, 83 поступило в 01.21 мск 26 марта. Уже к 02.00 пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Спустя еще 8 минут было ликвидировано открытое горение.
Из дома были эвакуированы 40 человек. Все они уже вернулись в свои квартиры.
Однако без жертв не обошлось. При осмотре дома были обнаружены два трупа. Это пожилой мужчина и женщина. Личность последней установить пока не удалось.
Ликвидацией пожара занимались 19 человек. К тушению возгорания было привлечено 5 единиц техники.
Ранее в Аксае произошел пожар на складе с целлюлозной продукцией. Потушить пожар, площадь которого составила свыше 1000 квадратных метров, удалось только спустя 7 часов.