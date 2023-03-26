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Published Сегодня, 17:07

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Updated Сегодня, 17:09

Отставка грозит главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину

26 марта 2023, 17:07
Фото: https://vk.com/somivlad
Михаил Солоницин
В Таганроге депутаты подняли вопрос снятия со своего поста сити-менеджера Михаила Солоницина, этот вопрос подняли на заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту.

В Таганроге депутаты на заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту подняли вопрос об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Первым с критикой работы главы администрации выступил депутат от КПРФ Игорь Сенин. Его поддержала председатель комиссии, депутат «Справедливой России» Лариса Овсиенко.

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Вопрос об отставке Солоницина детально рассмотрят на следующем заседании комиссии. Если и на нем большинство депутатов выскажутся «за» увольнение сити-менеджера, то последнее слово останется за гордумой.

Ранее работу Михаила Солоницина критиковали как сами жители Таганрога, так и региональные власти. Например, в конце февраля жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от взяточничества и разрухи. Она жаловалась на равнодушное отношение властей к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов.

Региональные чиновники отчитывали администрацию за провал работы с компанией «Синара», а также нерасторопность в проекте ремонта городского пляжа и набережной.

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#Алина Заярная#Политика#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область#Владимир Путин
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