Ранее работу Михаила Солоницина критиковали как сами жители Таганрога, так и региональные власти. Например, в конце февраля жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от взяточничества и разрухи. Она жаловалась на равнодушное отношение властей к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов.