Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В Таганроге депутаты на заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту подняли вопрос об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Первым с критикой работы главы администрации выступил депутат от КПРФ Игорь Сенин. Его поддержала председатель комиссии, депутат «Справедливой России» Лариса Овсиенко.
Вопрос об отставке Солоницина детально рассмотрят на следующем заседании комиссии. Если и на нем большинство депутатов выскажутся «за» увольнение сити-менеджера, то последнее слово останется за гордумой.
Ранее работу Михаила Солоницина критиковали как сами жители Таганрога, так и региональные власти. Например, в конце февраля жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от взяточничества и разрухи. Она жаловалась на равнодушное отношение властей к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов.
Региональные чиновники отчитывали администрацию за провал работы с компанией «Синара», а также нерасторопность в проекте ремонта городского пляжа и набережной.