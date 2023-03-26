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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 16:00

Пожар произошел у парка «Лога» в Ростовской области 26 марта

26 марта 2023, 15:48
Фото: 1MI
Пожар произошел у знаменитого парка «Лога» в Ростовской области 26 марта
В Ростовской области пожар вспыхнул недалеко от известного за пределами региона парка «Лога» в районе Старой станицы, сообщили в ГУ МЧС России.

В ведомстве сообщили, что возгорание возникло на северной окраине станицы в 15.08 мск, где вспыхнула сухая растительность. Ликвидировали возгорание в 16.10 мск.

По словам очевидцев в соцсетях, что пожар возник в районе парка «Лога». Столб черного дыма поднялся между парком и расположенной рядом фермой. По предварительным данным, возгорание началось из-за загоревшего мусора, который перекинулся на бочки, усилив пламя.

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Напомним, что днем ранее в Аксае семь часов тушили горящий склад с целлюлозой. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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