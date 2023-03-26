По словам очевидцев в соцсетях, что пожар возник в районе парка «Лога». Столб черного дыма поднялся между парком и расположенной рядом фермой. По предварительным данным, возгорание началось из-за загоревшего мусора, который перекинулся на бочки, усилив пламя.