Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В ведомстве сообщили, что возгорание возникло на северной окраине станицы в 15.08 мск, где вспыхнула сухая растительность. Ликвидировали возгорание в 16.10 мск.
По словам очевидцев в соцсетях, что пожар возник в районе парка «Лога». Столб черного дыма поднялся между парком и расположенной рядом фермой. По предварительным данным, возгорание началось из-за загоревшего мусора, который перекинулся на бочки, усилив пламя.
Напомним, что днем ранее в Аксае семь часов тушили горящий склад с целлюлозой. Пожару присвоили третий ранг сложности.