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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Причиной взрыва в Тульской области назвали падение дрона

26 марта 2023, 15:57
Фото: 1MI
Возможной причиной взрыва в Тульской области назвали падение дрона
Падение беспилотника могло спровоцировать взрыв в Киреевском районе Тульской области, пишут СМИ.

Утром 26 марта взрыв произошел в Киреевском районе Тульской области. Позже власти обнаружили в районе взрыва воронку. ТАСС пишет, что одной из вероятных причин инцидента могло стать падение беспилотника.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы, им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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Власти заверяют, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Однако губернатор региона Алексей Дюмин поручил развернуть дополнительные средства для охраны правопорядка, а также расширить меры поддержки добровольческих дружин.

По информации телеграм-канала SHOT, при взрыве пострадали три человека, 20-летний мужчина и 16-летняя девушка были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и порезами, за помощью к медикам обратился еще один человек. Официальных комментариев о происшествии не поступало.

Накануне жители Ростовской области жаловались на жуткие звуки, напоминающие взрыв.

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