Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Утром 26 марта взрыв произошел в Киреевском районе Тульской области. Позже власти обнаружили в районе взрыва воронку. ТАСС пишет, что одной из вероятных причин инцидента могло стать падение беспилотника.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы, им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Власти заверяют, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Однако губернатор региона Алексей Дюмин поручил развернуть дополнительные средства для охраны правопорядка, а также расширить меры поддержки добровольческих дружин.
По информации телеграм-канала SHOT, при взрыве пострадали три человека, 20-летний мужчина и 16-летняя девушка были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и порезами, за помощью к медикам обратился еще один человек. Официальных комментариев о происшествии не поступало.
Накануне жители Ростовской области жаловались на жуткие звуки, напоминающие взрыв.