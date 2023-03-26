По информации телеграм-канала SHOT, при взрыве пострадали три человека, 20-летний мужчина и 16-летняя девушка были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и порезами, за помощью к медикам обратился еще один человек. Официальных комментариев о происшествии не поступало.