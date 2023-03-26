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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Пробка на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского увеличилась до 13 километров

26 марта 2023, 15:21
Фото: 1MI
Затор на трассе М-4 «Дон» рядом с Каменск-Шахтинским увеличился до 13 километров, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Еще ранним утром 26 марта пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» рядом с городом Каменск-Шахтинский. Затор сковал мост через реку Северский Донец. Изначально затруднения наблюдались лишь на пяти километрах дороги, однако к вечеру пробка протянулась еще на восемь километров.

Пятикилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
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По предварительной информации, причиной затора стали ремонтные работы. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Водителям рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее ростовский дальнобойщик пожаловался, что уже трое суток стоит в огромной пробке на КПП из ДНР.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Транспорт
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