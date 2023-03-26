Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Еще ранним утром 26 марта пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» рядом с городом Каменск-Шахтинский. Затор сковал мост через реку Северский Донец. Изначально затруднения наблюдались лишь на пяти километрах дороги, однако к вечеру пробка протянулась еще на восемь километров.
По предварительной информации, причиной затора стали ремонтные работы. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.
Водителям рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее ростовский дальнобойщик пожаловался, что уже трое суток стоит в огромной пробке на КПП из ДНР.