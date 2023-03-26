Еще ранним утром 26 марта пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» рядом с городом Каменск-Шахтинский. Затор сковал мост через реку Северский Донец. Изначально затруднения наблюдались лишь на пяти километрах дороги, однако к вечеру пробка протянулась еще на восемь километров.