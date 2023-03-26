Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Пробка сформировалась на участке рядом с Каменском-Шахтинским, неподалеку от моста через Северский Донец. Причина затруднений на дороге пока неизвестна, официальных комментариев от УГИБДД не поступало.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается перед въездом в Каменск и заканчивается сразу за мостом. На карте не указано, было ли на данном участке ДТП или ведутся дорожные работы. Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать более свободные маршруты для того, чтобы избежать задержек в пути.
Напомним, что 25 марта Новочеркасское шоссе перекрывали из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае.