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Пятикилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

26 марта 2023, 10:19
Фото: 1MI
Пятикилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в сторону Ростова образовалась пробка длиной почти в пять километров, следует из информации на сервисе «Яндекс. Карты».

Пробка сформировалась на участке рядом с Каменском-Шахтинским, неподалеку от моста через Северский Донец. Причина затруднений на дороге пока неизвестна, официальных комментариев от УГИБДД не поступало.

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Пробка за Каменск-Шахтинским 26 марта
Фото: Яндекс. Карты

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается перед въездом в Каменск и заканчивается сразу за мостом. На карте не указано, было ли на данном участке ДТП или ведутся дорожные работы. Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать более свободные маршруты для того, чтобы избежать задержек в пути.

Напомним, что 25 марта Новочеркасское шоссе перекрывали из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае.

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#Елена Янкевич#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Дтп#Транспорт#Дорога#Каменск-Шахтинский#М-4
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