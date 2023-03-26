Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается перед въездом в Каменск и заканчивается сразу за мостом. На карте не указано, было ли на данном участке ДТП или ведутся дорожные работы. Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать более свободные маршруты для того, чтобы избежать задержек в пути.