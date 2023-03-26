Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Росприроднадзор Ростовской области подал иск в суд против Ростовводоканала. Он требует от ресурсоснабжающей организации возместить 117 миллионов рублей за вред, нанесенный реке Дон.
Росприроднадзор указывает, что провел плановую проверку и установил, что сбрасываемая в Дон вода содержит большое количество загрязняющих веществ. Водоканал, в свою очередь, требует истца доказать, был ли фактически нанесен ущерб реке.
Заседание суда по делу намечено на 13 апреля.
Ранее Минприроды Ростовской области назвало Ростовводоканал причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки.