rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Росприроднадзор обвинил Ростовводоканал в загрязнении Дона на 117 млн рублей

26 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Росприроднадзор подал иск к Ростовводоканалу из-за загрязнения реки Дон, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Росприроднадзор Ростовской области подал иск в суд против Ростовводоканала. Он требует от ресурсоснабжающей организации возместить 117 миллионов рублей за вред, нанесенный реке Дон.

Росприроднадзор указывает, что провел плановую проверку и установил, что сбрасываемая в Дон вода содержит большое количество загрязняющих веществ. Водоканал, в свою очередь, требует истца доказать, был ли фактически нанесен ущерб реке.

«Деньги поделить не могут»: ростовчане устали от скандалов вокруг Ростовводоканала
Узнать подробнее

Заседание суда по делу намечено на 13 апреля.

Ранее Минприроды Ростовской области назвало Ростовводоканал причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки.

Читайте также:
Причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки назвали «Ростовводоканал»Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила ПоркшееваДвоих сотрудников Ростовводоканала поймали на коммерческом подкупе
#Алина Заярная#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Новости
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пугаются от громких хлопков и отменяют концерты
Сегодня, 14:27
До 72 лет выросла средняя продолжительность жизни в Ростовской области
Сегодня, 13:01
До 14 метров в секунду разгонится ветер в Ростовской области
Сегодня, 12:58
В зоне СВО погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев
Сегодня, 10:06
В Ростовской области товарный поезд столкнулся с иномаркой 26 марта
Сегодня, 09:20