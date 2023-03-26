rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Силовики нагрянули на тусовку стритрейсеров у «Ростов-Арены» вечером 25 марта

26 марта 2023, 07:58
Фото: 1MI
Силовики нагрянули на тусовку стритрейсеров у «Ростов-Арены» вечером 25 марта
Устроивших ночной дрифт у «Ростов-Арены» водителей разогнала полиция, сообщают в соцсетях Ростова.

Дежурившие в Ростове ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили у «Ростов Арены» машины, которые выполняли опасные маневры. Стоит отметить, что в сети были опубликованы видео от лица самих стритрейсеров, которые предпочитают выполнять дрифт на отечественных автомобилях.

Ростовчане раскритиковали женщину за жалобу на дрифт на Кумженском мемориале
Узнать подробнее

Обошлось без пострадавших. Как пишут в соцсетях, стритрейсеров разогнали, но задерживать не стали.

Напомним, в прошлом году ростовчане пожаловались на стритрейсера, который не давал им спать по ночам.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону водитель устроил дрифт на скользкой дороге
Читайте также:
Спортсмен чуть не погиб на соревнованиях по дрифту в Ростове-на-Дону 21 августа
Читайте также:
Водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Город#Происшествия#Дрифт#Городская среда#Транспорт#Происшествие
Подпишитесь
Холодный циклон накроет Ростов с 27 марта
Сегодня, 08:45
На месте ночного пожара в квартире в Азове нашли два трупа
Сегодня, 08:01
«Чуть балкон не оторвался»: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью
Сегодня, 05:20
Из мести обвинил сотрудников ГИБДД в вымогательстве взяток житель Ростовской области
Сегодня, 09:16
В Ростовской области товарный поезд столкнулся с иномаркой 26 марта
Сегодня, 09:20