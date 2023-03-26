Силовики нагрянули на тусовку стритрейсеров у «Ростов-Арены» вечером 25 марта

Дежурившие в Ростове ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили у «Ростов Арены» машины, которые выполняли опасные маневры. Стоит отметить, что в сети были опубликованы видео от лица самих стритрейсеров, которые предпочитают выполнять дрифт на отечественных автомобилях.