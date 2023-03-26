Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
В ГИБДД России по Ростовской области подтвердили наличие пробки в Каменском районе на трассе М-4 «Дон». Затор начинается недалеко от въезда в Каменск-Шахтинский и тянется через мост над рекой Северский Донец. Сейчас пробка достигла уже 15 километров.
Инспекторы пояснили, что на проблемном участке дороги проводятся ремонтные работы. Движение транспорта осуществляется только по одной полосе.
Напомним, пробка образовалась рядом Каменском-Шахтинским еще рано утром. Сначала она протянулась лишь на пять километров, однако к вечеру увеличилась уже в три раза.