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Published Сегодня, 17:35

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Updated Сегодня, 17:37

Стала известна причина огромной пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

26 марта 2023, 17:35
Фото: 1MI
Ремонтные работы стали причиной огромной пробки в Ростовской области
Ремонтные работы стали причиной многокилометровой пробки на трассе М-4 «Дон» рядом с Каменском-Шахтинским, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

В ГИБДД России по Ростовской области подтвердили наличие пробки в Каменском районе на трассе М-4 «Дон». Затор начинается недалеко от въезда в Каменск-Шахтинский и тянется через мост над рекой Северский Донец. Сейчас пробка достигла уже 15 километров.

Пробка на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского увеличилась до 13 километров
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Инспекторы пояснили, что на проблемном участке дороги проводятся ремонтные работы. Движение транспорта осуществляется только по одной полосе.

Напомним, пробка образовалась рядом Каменском-Шахтинским еще рано утром. Сначала она протянулась лишь на пять километров, однако к вечеру увеличилась уже в три раза.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Транспорт
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