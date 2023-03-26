Стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:18
Как известно, призыв в армию проходит дважды в год — весной и осенью. Этот процесс начинается с соответствующего указа президента, в котором определяются условия набора, число новобранцев и возможные корректировки в рамках кампании.
Традиционно, даты и сроки призыва остаются неизменными на протяжении многих лет. Весенняя призывная кампания проводится с 1 апреля по 15 июля, а уже в марте начинают рассылать повестки будущим солдатам. После того как призывники получат уведомления, они обращаются в военкомат, проходят медицинскую проверку, и после получают документ для явки на место сбора, откуда они отправятся прямиком на место службы в воинские части. Срок службы составляет один год.
Обычно призыв продолжается около трех с половиной месяцев — с 1 апреля по 15 июля. Но в осенний призыв 2022 года вносили корректировки, он был укорочен на один месяц из-за частичной мобилизации, начавшейся в сентябре 2022 года.
Кроме того, существуют регионы, где применяются специальные правила для призыва. Например, для жителей северных территорий призыв начинается на месяц позже. Таким образом, жители Якутии, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Мурманской и Магаданской областей готовятся к весенней кампании с 1 мая.
Общее число новобранцев по России будет определено в указе главы государства Владимира Путина, касающегося весеннего призыва 2023 года. Тем временем, в документах правительства Ростовской области говорится, что в этом году весной планируется призвать на службу в армию пять тысяч человек.
Новобранцев из региона отправят во все виды войск. Почти 60% призывников будут служить в воинских частях ЮФО и СКФО. Еще 15 призывников будут направлены в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Стоит отметить, что в ходе прошлого осеннего призыва Ростовская область отправила на службу 4 тысячи человек.
Вопрос о повышении призывного возраста активно рассматривается с конца предыдущего года, когда министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой постепенного увеличения возрастных рамок для граждан, призываемых на службу - с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет.
Пока в армию призывают молодых людей, которым исполнилось 18 лет. После 27 лет мужчин снимают с воинского учета и они числятся в запасе.
Временную отсрочку от срочной службы могут получить следующие категории граждан:
Молодые люди, имеющие определенные заболевания или ограничения по состоянию здоровья, не будут признаны пригодными для военной службы. В частности, это касается следующих болезней:
В соответствии с законом, повестка должна быть вручена лично и подписана получателем. В документе указываются дата и место, куда призывник обязан явиться. Повестку выдает представитель военкомата или уполномоченный руководителя организации, где призывник работает или учится. Работник военкомата обязан представиться и, при необходимости, показать соответствующие документы. Призывник ставит подпись, а корешок возвращают в военный комиссариат.
Если подпись поставил родственник, сосед или другое лицо, то такая повестка не обладает юридической силой. Если вручить повестку невозможно, например, из-за отсутствия человека по месту жительства, то тогда сотрудники обращаются к правоохранительным органам с просьбой обязать призывника явиться на указанный адрес.
Руководство страны неоднократно заявляло, что призванных для службы в армии молодых людей не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Все призывники проведут положенный год в воинских частях.
Каких-либо предпосылок, чтобы поменять это решение, не появлялось.