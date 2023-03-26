Стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области

Традиционно, даты и сроки призыва остаются неизменными на протяжении многих лет. Весенняя призывная кампания проводится с 1 апреля по 15 июля, а уже в марте начинают рассылать повестки будущим солдатам. После того как призывники получат уведомления, они обращаются в военкомат, проходят медицинскую проверку, и после получают документ для явки на место сбора, откуда они отправятся прямиком на место службы в воинские части. Срок службы составляет один год.