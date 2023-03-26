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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области

26 марта 2023, 05:16
Фото: 1MI
Как в Ростовской области пройдет весенний призыв в армию и сколько человек наберут
В Ростовской области с 1 апреля 2023 года начнется весенний призыв в армию. Как пройдет эта кампания и сколько человек хотят набрать, в материале RostovGazeta.

Как известно, призыв в армию проходит дважды в год — весной и осенью. Этот процесс начинается с соответствующего указа президента, в котором определяются условия набора, число новобранцев и возможные корректировки в рамках кампании.

Традиционно, даты и сроки призыва остаются неизменными на протяжении многих лет. Весенняя призывная кампания проводится с 1 апреля по 15 июля, а уже в марте начинают рассылать повестки будущим солдатам. После того как призывники получат уведомления, они обращаются в военкомат, проходят медицинскую проверку, и после получают документ для явки на место сбора, откуда они отправятся прямиком на место службы в воинские части. Срок службы составляет один год.

Как долго продлится весенняя призывная кампания в 2023 году

Обычно призыв продолжается около трех с половиной месяцев — с 1 апреля по 15 июля. Но в осенний призыв 2022 года вносили корректировки, он был укорочен на один месяц из-за частичной мобилизации, начавшейся в сентябре 2022 года.

Кроме того, существуют регионы, где применяются специальные правила для призыва. Например, для жителей северных территорий призыв начинается на месяц позже. Таким образом, жители Якутии, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Мурманской и Магаданской областей готовятся к весенней кампании с 1 мая.

Как долго продлится весенняя призывная кампания в 2023 году?
Фото: vamto.mil.ru

Сколько человек призовут в армию весной

Общее число новобранцев по России будет определено в указе главы государства Владимира Путина, касающегося весеннего призыва 2023 года. Тем временем, в документах правительства Ростовской области говорится, что в этом году весной планируется призвать на службу в армию пять тысяч человек.

Новобранцев из региона отправят во все виды войск. Почти 60% призывников будут служить в воинских частях ЮФО и СКФО. Еще 15 призывников будут направлены в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Стоит отметить, что в ходе прошлого осеннего призыва Ростовская область отправила на службу 4 тысячи человек.

Кого призовут в армию в 2023 году

Вопрос о повышении призывного возраста активно рассматривается с конца предыдущего года, когда министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой постепенного увеличения возрастных рамок для граждан, призываемых на службу - с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет.

Кого призовут в армию в 2023 году?
Фото: mil.ru

Пока в армию призывают молодых людей, которым исполнилось 18 лет. После 27 лет мужчин снимают с воинского учета и они числятся в запасе.

Кто имеет право на отсрочку от службы в армии

Временную отсрочку от срочной службы могут получить следующие категории граждан:

  1. Одинокие отцы;
  2. Студенты очного образования высших учебных заведений;
  3. Ухаживающие за пожилыми родителями;
  4. Опекуны младших братьев и сестер;
  5. Отцы, имеющие двоих или более несовершеннолетних детей;
  6. Отцы одного ребенка, но в ожидании рождения второго (срок беременности супруги призывника должен составлять не менее 26 недель).

С какими болезнями не берут в армию

Молодые люди, имеющие определенные заболевания или ограничения по состоянию здоровья, не будут признаны пригодными для военной службы. В частности, это касается следующих болезней:

  1. Психические расстройства;
  2. Онкологические заболевания;
  3. Хронический энурез;
  4. Заикание, которое существенно искажает речь;
  5. Хронический отит или полная глухота;
  6. Ожирение выше второй степени;
  7. Заболеваний глаз: близорукость свыше минус 6 диоптрий, катаракта, глаукома, а также отслоение сетчатки;
  8. Сердечно-сосудистых проблем: порок сердца, ишемия, давление выше 150/90;
  9. Расстройства ЖКТ: грыжа, панкреатит, язва, геморрой;
  10. Сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
  11. ВИЧ или гепатит.
С какими болезнями не берут в армию
Фото: Tony Alter/cc by /flickr.com

Как поступить, когда пришла повестка

В соответствии с законом, повестка должна быть вручена лично и подписана получателем. В документе указываются дата и место, куда призывник обязан явиться. Повестку выдает представитель военкомата или уполномоченный руководителя организации, где призывник работает или учится. Работник военкомата обязан представиться и, при необходимости, показать соответствующие документы. Призывник ставит подпись, а корешок возвращают в военный комиссариат.

Если подпись поставил родственник, сосед или другое лицо, то такая повестка не обладает юридической силой. Если вручить повестку невозможно, например, из-за отсутствия человека по месту жительства, то тогда сотрудники обращаются к правоохранительным органам с просьбой обязать призывника явиться на указанный адрес.

Будут ли отправлять срочников в зону СВО

Руководство страны неоднократно заявляло, что призванных для службы в армии молодых людей не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Все призывники проведут положенный год в воинских частях.

Каких-либо предпосылок, чтобы поменять это решение, не появлялось.

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