Иск с требованием демонтировать вышку подавала в суд администрация Новочеркасска. Сначала она выиграла дело в Арбитражном суде Ростовской области. Затем чиновников поддержала апелляционная инстанция и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Власти смогли доказать, что конструкция создает угрозу жизни и здоровья местных жителей.