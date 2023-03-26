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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Суд обязал «Билайн» убрать свою вышку связи в Ростовской области

26 марта 2023, 13:25
Фото: 1MI
Суд заставил компанию «Вымпелком», владеющую оператором сотовой связи «Билайн», убрать свою вышку в Новочеркасске, сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Арбитражный суд обязал компанию «Вымпелком», владеющую оператором сотовой связи «Билайн», убрать свою вышку в Новочеркасске. Телекоммуникационная опора находится на углу улиц Думенко и Хмельницкого.

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Иск с требованием демонтировать вышку подавала в суд администрация Новочеркасска. Сначала она выиграла дело в Арбитражном суде Ростовской области. Затем чиновников поддержала апелляционная инстанция и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Власти смогли доказать, что конструкция создает угрозу жизни и здоровья местных жителей.

Ранее RostovGazetаа выяснила, почему в глубинках Ростовской области нет интернета.

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#Виктория Прутковская#Бизнес#Политика#Суд
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