Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Арбитражный суд обязал компанию «Вымпелком», владеющую оператором сотовой связи «Билайн», убрать свою вышку в Новочеркасске. Телекоммуникационная опора находится на углу улиц Думенко и Хмельницкого.
Иск с требованием демонтировать вышку подавала в суд администрация Новочеркасска. Сначала она выиграла дело в Арбитражном суде Ростовской области. Затем чиновников поддержала апелляционная инстанция и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Власти смогли доказать, что конструкция создает угрозу жизни и здоровья местных жителей.
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