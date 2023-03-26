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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

«Удобно говорить с дивана»: жена тренера ФК «Ростов» Карпина ответила на критику мужа

26 марта 2023, 16:18
Фото: РФС
Валерий Карпин

Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина жестко ответила критикам супруга

Дарья Карпина, жена тренера ФК «Ростов» и сборной России по футболу Валерия Карпина, ответила на критику своего супруга, новость об этом появилась в спортивных медиа.

Волна критики обрушилась на главного тренера ФК «Ростов», а по совместительству сборной России по футболу Валерия Карпина. Его обвиняют в череде ничьих национальной сборной и ее пассивной игре.

Критикам супруга решила дать ответ жена тренера Дарья Карпина. Она заявила изданию «Спорт-Экспресс», что «удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать». Также Карпина напомнила критикам, что они не находятся в положении главного тренера национальной сборной, не знают закулисья и всех сложностей этой работы.

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Супруга тренера добавила, что всегда и во всем поддерживает мужа.

Ранее жена тренера ФК «Ростов» Карпина обвинила депутатов Госдумы в агрессии.

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