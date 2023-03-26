Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Волна критики обрушилась на главного тренера ФК «Ростов», а по совместительству сборной России по футболу Валерия Карпина. Его обвиняют в череде ничьих национальной сборной и ее пассивной игре.
Критикам супруга решила дать ответ жена тренера Дарья Карпина. Она заявила изданию «Спорт-Экспресс», что «удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать». Также Карпина напомнила критикам, что они не находятся в положении главного тренера национальной сборной, не знают закулисья и всех сложностей этой работы.
Супруга тренера добавила, что всегда и во всем поддерживает мужа.
Ранее жена тренера ФК «Ростов» Карпина обвинила депутатов Госдумы в агрессии.