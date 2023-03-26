Критикам супруга решила дать ответ жена тренера Дарья Карпина. Она заявила изданию «Спорт-Экспресс», что «удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать». Также Карпина напомнила критикам, что они не находятся в положении главного тренера национальной сборной, не знают закулисья и всех сложностей этой работы.